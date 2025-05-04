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Пентхаусы в Fuente Alamo de Murcia, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Пентхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые апартаменты в Hacienda del Álamo Golf Resort, Мурсия Современные дома в эксклюзивном …
$223,679
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Пентхаус 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Роскошные квартиры с 2 спальнями в Асьенда-дель-Аламо Hacienda del Alamo Golf & Resort – оди…
$214,902
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