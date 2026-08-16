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Пентхаусы в Аликанте, Испания

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49 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую застройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 …
$272,779
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 и 3 …
$312,077
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Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается современный и полностью отремонтированный пентхаус с большой открытой террасой, ра…
$235,676
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 42 м²
Премьера вашего нового дома в Av. de Novelda, эксклюзивное продвижение новой работы, располо…
$286,622
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас …
$1,13 млн
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 42 м²
Премьера вашего нового дома в Av. de Novelda, эксклюзивное продвижение новой работы, располо…
$274,077
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Агустине, Аликанте, с потрясающими видами на город Дом вашей…
$496,973
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Роскошные квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями в Аликанте Эти элитные квартиры расположены в пре…
$531,321
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$468,702
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Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Представляем привлекательный вариант жилья в районе Сан-Блас–Пау, Аликанте. Расположенный в …
$284,915
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ Новый жилой дом из 8 квартир в центре Аликанте…
$336,321
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Продается или также доступна аренда с правом выкупа на 1 год. Мы представляем вам эксклюзивн…
$1,14 млн
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$502,190
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 275 м²
Casamayor Real Estate представляет вам этот впечатляющий пентхаус с видом на море. В доме е…
$1,13 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Расположенная на 31 этаже знакового здания Edificio Riscal ¨Estudiohotel Alicante¨, самого в…
$982,466
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/5
Великолепный современный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом на город, парковкой…
$510,942
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Роскошные квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями в Аликанте Эти элитные квартиры расположены в пре…
$459,094
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с открытыми видами на город. Дом вашей мечты в привилег…
$471,817
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элегантные квартиры с 1 и 2 спальнями в центре Аликанте Расположенные в самом сердце Аликант…
$333,661
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные квартиры с 2-3 спальнями и видом в Аликанте, Коста-Бланка Эти недавно построенны…
$470,884
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ Новый жилой дом из 8 квартир в центре Аликанте. С…
$334,059
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$505,992
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Премиальный и привлекательный пентхаус с террасой на крыше, парковочным местом и бассейном, …
$449,135
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Предстоящая новая жилая застройка в стратегически удобном месте Аликанте, рядом с Лас Сигарр…
$461,181
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Откройте для себя эту впечатляющую почти новую квартиру, расположенную в востребованном райо…
$537,467
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Откройте для себя этот впечатляющий пентхаус, который объединяет удобство и элегантность. Он…
$518,973
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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