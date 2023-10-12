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Пентхаусы в Аликанте, Испания

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17 объектов найдено
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€449,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€235,000
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 178 м²
€790,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 6/4
Центральные апартаменты с бассейном, сауной и фитнес-центром в Аликанте, Испания Почувствуйт…
€450,000
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 120 м²
Мы представляем вам этот пентхаус с впечатляющей террасой в одном из самых быстрорастущих ра…
€305,000
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
Casamayor представляет вам этот эксклюзивный пентхаус, уникальный и неповторимый за его впеч…
€1,15 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 391 м²
Casamayor представляет вам этот уникальный и неповторимый пентхаус с самым привилегированным…
€1,60 млн
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 186 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот впечатляющий пентхаус на продажу в Rambla Méndez Nú…
€680,000
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 175 м²
Представляем вам этот фантастический пентхаус, который продается 175 м2, построенный на севе…
€340,000
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 4
Новое строительство будет сдаваться с апреля 2023 года!!!!Квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, …
€197,000
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 9
Этот двухуровневый пентхаус на 9-м этаже с широким и беспрепятственным видом на море и горы …
€570,000
Пентхаус 2 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Продаётся пентхаус в Аликанте в районе Carolinas altas, располагается на 5 этаже. Общая площ…
€290,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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