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Пентхаусы в Барселона, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой в Барселона, Испания
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 149 м²
Великолепный солнечный пентхаус с панорамным видом на город, Барселона. Дом общей площадью …
€990,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Роскошный пентхаус в престижном здании, спроектированный знаменитым архитектором  Альфонсом…
€2,20 млн
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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