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Пентхаусы в Барселоне, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Барселона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Шикарные квартиры рядом с Кафедральным собором в Барселоне Квартиры в Барселоне расположены …
$843,844
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Пентхаус 3 комнаты в Барселона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с проспектом Пасео-де-Грасиа и зданиями Гауди в Барселоне Район Эшампле знаме…
$2,50 млн
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Пентхаус 5 комнат в Барселона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с проспектом Пасео-де-Грасиа и зданиями Гауди в Барселоне Район Эшампле знаме…
$5,01 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кубельес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Барселоне, Испания

с видом на море
Недорогая
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