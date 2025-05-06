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Пентхаусы в Кадисе, Испания

San Roque
10
Тарифа
7
Пентхаус Удалить
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18 объектов найдено
Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
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Пентхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$938,670
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Пентхаус 3 комнаты в La Linea de la Concepcion, Испания
Пентхаус 3 комнаты
La Linea de la Concepcion, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
(EN) PENTHOUSE IN LA ALCAIDESA WITH GOLF COURSE VIEWS, JUST 5 MINUTES FROM THE BEACH Except…
$334,864
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ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$2,23 млн
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428,476
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390,510
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$841,281
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Пентхаус 6 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 6 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Потрясающие Квартиры в Сотогранде, Кадис в Комплексе Отельного Типа Сотогранде – небольшой г…
$3,63 млн
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры Рядом с Полями Для Гольфа в Ла-Алькаидеса, Сан-Роке Квартиры находятся в Л…
$991,656
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры Рядом с Полями Для Гольфа в Ла-Алькаидеса, Сан-Роке Квартиры находятся в Л…
$750,146
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650,850
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Пентхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$3,47 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры и дуплексы с 2 и 3 спальнями и большими солнечными террасами в Кадисе Эти…
$664,565
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Потрясающие Квартиры в Сотогранде, Кадис в Комплексе Отельного Типа Сотогранде – небольшой г…
$2,61 млн
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful attic located in the beach area with sea views belonging to a beautiful urbanizati…
$390,510
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный пентхаус с двумя спальнями в Ла Алькайдеса предлагает открытые панорамные ви…
$476,756
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466,443
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Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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