  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс с видом на море в Фи…
$498,291
Пентхаус в Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус на 4-м этаже (это единственная квартира на этаже) с 3 спальнями и 2 ванны…
$569,494
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Этот эксклюзивный комплекс из 12 роскошных домов расположен в районе школы доктора Эскердо в…
$636,941
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЦЕНТРЕ ВИЛЬЯХОЙОСЫ Новый комплекс апартаментов в самом центре Виль…
$935,004
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
$534,240
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма, все можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное место,…
$787,732
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
В привилегированном месте в Финестрате, с захватывающими панорамными видами, был создан экск…
$360,899
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус в Кала-де-Финестрат: Ваша мечта у Средиземного моряЭтот изысканный пентха…
$673,260
Пентхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя этот spektакулярный пентхаус в Финестрате в эксклюзивном районе Балкон Сье…
$644,240
Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5
Роскошные квартиры в комплексе в выгодном месте в Альфас-дель-Пи, Аликанте Квартиры в Эль-Ал…
$991,020
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Эта эксклюзивная урбанизация в Финестрате сочетает в себе спокойствие, природу и вид на море…
$386,355
Пентхаус 4 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Недвижимость с видом на море в Вильяхойосе, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Комплекс распол…
$761,410
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Откройте для себя уникальную возможность жить на берегу Средиземного моря в одном из самых ж…
$500,863
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Почувствуйте морской бриз и голубизну Средиземного моря в этом великолепном пентхаусе с отде…
$509,833
Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
$1,03 млн
Пентхаус 3 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Вильяхойосе в проекте с бассейном на крыше Современные кварт…
$730,784
Пентхаус 4 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 8
Современные стильные квартиры с 1, 2, 3 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Вил…
$870,198
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Villa Joyosa, a charming coastal town located in the province of Alicante, Spain, is known f…
$270,103
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этот эксклюзивный комплекс на побережье Коста-Бланка находится в привилегированном месте, ме…
$755,929
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Расположен на 1-й линии Плайя Пон…
$1,91 млн
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ВИЛЬЯХОЙОСА РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс с 32 апартаментами с 2 и 3 с…
$285,307
Пентхаус 3 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Ваше средиземноморское мечта ждет вас! Этот потрясающий пентхаус, расположенный в престижном…
$342,434
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС В ВИЛЬЯЙОХОСЕ Новый жилой комплекс из 42 апартаментов и пентхаусов в Вильяхо…
$774,170
Пентхаус в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Новый роскошный комплекс апартаментов в Эль-Альбире, расположенный на побережье Коста-Бланка…
$607,724
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Балькон-де-Финестрат, эксклюзивный комплекс совреме…
$419,171
Пентхаус 4 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот впечатляющий пентхаус расположен в Кала-де-Финестрат, всего в нескольких минутах ходьбы…
$499,141
Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Элегантные квартиры с 2 спальнями и захватывающим видом в Финестрате, Коста-Бланка Стильные …
$519,604
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Говорят, что синий - это цвет спокойствия и умиротворения, и именно это вы найдете в этом кр…
$498,985
Пентхаус 2 комнаты в Altea, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
