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Пентхаусы в Адехе, Испания

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10 объектов найдено
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Amoenus - это райский уголок спокойствия, благополучия и эксклюзивности. Разнообразие, инд…
$1,69 млн
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне San Eugenio, на улице Finlandia. Бунгало …
$337,057
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады предложить вам на продажу этот роскошный пентхаус, с общей площадью 158м2 , распол…
$900,472
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенный в жилом комплексе El Naranjal, в престижном районе Эль-Мадроньяль (Коста-Адехе…
$427,662
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TekceTekce
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Эксклюзивный пентхаус с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых …
$2,76 млн
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Откройте для себя этот великолепный угловой пентхаус в жилом комплексе Эль Орно, расположенн…
$626,505
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Пентхаус 3 комнаты в Miraverde, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Просторный светлый пентхаус в Альтамира с открытой планировкой. Комплекс расположен на перво…
$1,59 млн
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Atlantic Homes. Один из лучших пентхаусов на продажу. - Исключительный прямой и широкий вид …
$1,51 млн
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