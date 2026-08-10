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Пентхаусы в Кальпе, Испания

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62 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифак, солончаки и пля…
$1,12 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$2,69 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Живите в нескольких метрах от пляжа на стильном побережье Аликанте, наслаждаясь эксклюзивной…
$692,472
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Представляем вашему вниманию эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых при…
$2,72 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает выбор из 38 домов, …
$795,664
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В КАЛЬПЕ Новые пентхаусы с 2 и 3 спальнями на продажу в Кальпе. …
$626,654
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный вы…
$1,04 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
В очаровательном городке Калпе поднимается инновационный комплекс современных зданий, распол…
$646,405
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 29 объектов нед…
$749,539
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$2,69 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спальн…
$1,94 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 29 объектов нед…
$538,515
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
Расположенный в очаровательном Пуэбло Маскарат, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает …
$2,71 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современные просторные квартиры с 1–3 спальнями в Кальпе, с видом на море Кальпе, расположен…
$846,138
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Пентхаус 1 комната в Кальпе, Испания
Пентхаус 1 комната
Кальпе, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Погрузитесь в непревзойденную жизнь в эксклюзивном жилом комплексе, расположенном в спокойно…
$213,831
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Кальпе, в районе Саладар, всего в нескольких м…
$1,12 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Откройте для себя уникальную возможность жить в привилегированном месте Кальпе, где современ…
$622,999
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Пентхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
В сердце Кальпе, у моря и под внушительным силуэтом Пеньона-де-Ифач, возникает жилой проект,…
$1,27 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает выбор …
$1,33 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 29 объектов нед…
$922,509
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Пентхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 529 м²
Роскошные apartments in Alicante, Calpe, represent the essence of elegance and comfort, with…
$1,93 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает выбор из 38 домов, …
$966,468
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот эксклюзивный комплекс пентхаусов предлага…
$621,541
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$1,27 млн
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Пентхаус 1 комната в Кальпе, Испания
Пентхаус 1 комната
Кальпе, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Откройте для себя исключительный опыт в эксклюзивном жилом комплексе в спокойной жилой зоне …
$213,831
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Пентхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Откройте для себя новую акцию на квартиры в Калпе, расположенную в привилегированном месте р…
$819,492
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Роскошные апартаменты в Кальпе всего в 3 минутах от пляжа Эксклюзивные дома в самом сердце …
$850,362
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает уникал…
$1,61 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
$1,89 млн
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Кальпе всего в 3 минутах от пляжа Эксклюзивные дома в самом сердце …
$653,370
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