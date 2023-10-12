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Пентхаусы в Кальпе, Испания

Пентхаус В архив
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20 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
€329,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 1
Замечательный пентхаус на продажу в Кальпе. Его общая площадь составляет 151 квадратный метр…
€315,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
€340,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
€1,27 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€689,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€329,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
€1,27 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€329,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
€340,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€689,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
€1,27 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€329,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
€340,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€689,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 15
Великолепная новостройка авангардного дизайна в Кальпе Продвижение нового строительства в К…
€325,000
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