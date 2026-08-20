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Пентхаусы в Мадриде, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Мадрид, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мадрид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся пентхаус в Madrid в районе Pueblo Nuevo, располагается на 5 этаже. Общая площадь 1…
$957 654
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Пентхаус 3 комнаты в Мадрид, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мадрид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Предлагаем вашему вниманию этот эксклюзивный пентхаус с впечатляющей террасой, где вы сможет…
$487 533
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Пентхаус 3 комнаты в Мадрид, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мадрид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уникальная возможность приобрести пентхаус в новом жилом комплексе в районе Puente de Vallec…
$504 945
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