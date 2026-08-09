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Пентхаусы в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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81 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Представляем новую серию бунгало современного дизайна в Пилар-де-ла-Орадада, одной из самых …
$333,352
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами …
$340,495
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Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Пилар де Ла Ордада, одном из самых востребован…
$341,203
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TekceTekce
Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Эксклюзивная продажа 24 туристических апартаментов в 200 м от моря – Ла Торре/Урбанизация Ми…
$727,458
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этот современный пентхаус, построенный в 2019 году, выделяется своим стратегическим располож…
$415,268
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта великолепная угловая квартира с тремя спальнями находится на первом этаже современного з…
$369,759
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Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этот новый проект предлагает 52 квартиры в новостройке, расположенные в привилегированном ме…
$329,939
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, расположенный вс…
$413,710
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и бунгало с 2 спальнями рядом с пляжем в Миль-Пальмерас, Пилар-де…
$513,374
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$344,788
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Роскошные туристические апартаменты в 150 метрах от пляжа Лас Хигерикас - Торре де ла Орадад…
$633,475
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Пентхаус в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые квартиры и бунгало в Миль Пальмерас Современный жилой комплекс в отличном месте Откро…
$379,384
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новые квартиры и бунгало на продажу в Пилар-де-ла-Орадада, недалеко от пляжа Эксклю…
$684,475
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Пилар-де-ла-Орадада с приватными террасами Эти стил…
$459,079
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Наслаждайтесь роскошью и комфортом в этих апартаментах, расположенных в самом сердце города …
$431,196
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 4/4
Семейный пентхаус с огромной террасой и видом на море расположен на роскошном курорте недале…
$402,951
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
Великолепный пентхаус с очаровательной террасой на крыше, бассейном, спортзалом и спа, идеал…
$346,707
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры с 2 спальнями и собственным бассейном в Пилар-де-ла-Орадада Квартиры расположены в …
$341,764
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$367,851
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Привлекательный двухуровневый дом на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расп…
$283,680
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с террасой на крыше и доступом к общему бассейну, распол…
$337,161
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Современная квартира на первом этаже со светлой террасой и премиальной инфраструктурой, вклю…
$312,746
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Эль-Мохон Эль-Мохон – это спокойный прибрежный район…
$408,933
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новые квартиры и бунгало на продажу в Пилар-де-ла-Орадада, недалеко от пляжа Эксклюзивный ж…
$459,236
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$328,529
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Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Это эксклюзивный проект нового строительства в Torre de la Horadada, одном из самых ценных к…
$705,387
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенный в очаровательной Торре де ла Орадада, этот жилой комплекс предлагает эксклюзив…
$714,945
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этот выдающийся современный комплекс расположен в привилегированном месте рядом с пляжем и п…
$614,256
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаус…
$340,495
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Эксклюзивный новый комплекс в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка, Испания Современные дома р…
$418,355
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