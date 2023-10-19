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Испания
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Pilar de la Horadada
Пентхаусы
Пентхаусы в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус
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18 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
88 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€240,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
67 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€220,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
80 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€425,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
85 м²
3
Новая Недвижимость Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Торре-де-ла-Орадада – прибрежный исп…
€466,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
75 м²
3
Новая Недвижимость Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Торре-де-ла-Орадада – прибрежный исп…
€380,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
110 м²
3/3
Квартиры в Пилар-де-ла-Орадада в Комплексе с Бассейном Рядом с Пляжем Современные апартамент…
€279,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
90 м²
2/3
Новая Недвижимость в Комплексе в Престижном Районе Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Торр…
€425,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
84 м²
Современные Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Современные апартаме…
€348,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
2
98 м²
Шикарные Квартиры на Гольф-Курорте в Пилар-де-ла-Орадада. Стильные квартиры в Пилар-де-ла-Ор…
€345,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
3
2
82 м²
Шикарные Квартиры на Гольф-Курорте в Пилар-де-ла-Орадада. Стильные квартиры в Пилар-де-ла-Ор…
€245,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Lift
El Pinar de Campoverde, Испания
3
2
169 м²
О проекте: красивый жилой комплекс, расположенный на престижном поле для гольфа Las Colinas …
€985,000
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с садом, с кладовой
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
173 м²
Красивая роскошная резиденция, расположенная на престижном поле для гольфа Las Colinas в Ори…
€1,50 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
El Pinar de Campoverde, Испания
3
2
142 м²
Комплекс предлагает вам возможность жить на одном из самых ценных полей для гольфа в Валенси…
€955,000
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Пентхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
153 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
€359,900
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Пентхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
153 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
€359,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
153 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
€359,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
El Pinar de Campoverde, Испания
3
2
140 м²
Эксклюзивный жилой комплекс с одним из самых впечатляющих видов в этом районе. Его внешний …
€765,000
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