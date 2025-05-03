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Пентхаусы с садом в Испании

Торревьеха
95
Марбелья
67
Валенсия
4
Бенидорм
8
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29 объектов найдено
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412,205
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
$9,50 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастический двухуровневый пентхаус, расположенный в очень тихом районе с прямым видом на …
$899,851
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
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Пентхаус 1 комната в Pulpi, Испания
Пентхаус 1 комната
Pulpi, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эти стильные апартаменты расположены в Альмерии — самом тёплом регионе Европы, где больше 30…
$183,096
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Он расположен в тихом районе Пунта Прима, всего в 300 метрах от ближайшего пляжа и рядом со …
$253,008
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
$789,869
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Пентхаус 2 комнаты в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Современные апартаменты расположены в привилегированной части Альмерии, всего в нескольких ш…
$199,017
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful attic located in the beach area with sea views belonging to a beautiful urbanizati…
$390,510
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Пунта Прима — это урбанизация у подножия моря, где можно заниматься водными видами спо…
$376,713
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Пентхаус 2 комнаты в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Расположенные вдоль живописного побережья Коста-де-Альмерия, эти современные апартаменты иде…
$238,821
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Duplex in private urbanization, in a quiet environment with gardens and pool. The house c…
$356,883
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$787,732
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Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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Пентхаус в Андалусия, Испания
Пентхаус
Андалусия, Испания
Площадь 160 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   349 000 гаста & евро;   349 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$345,416
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Пентхаус в Михас, Испания
Пентхаус
Михас, Испания
Площадь 151 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   895 000 гаста & евро;   895 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$895,884
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты класса люкс в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - VD7906 3 спальни, 2 ванные к…
$303,730
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Solarium: 67 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$295,494
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Пентхаус в Casares, Испания
Пентхаус
Casares, Испания
Площадь 50 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   299 000 гаста & евро;   299 000. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ba…
$296,248
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Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
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Параметры недвижимости в Испании

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Недорогая
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