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Пентхаусы в Картахена, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€375,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€309,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€635,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€510,000

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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