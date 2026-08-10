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Пентхаусы в Лос-Алькасарес, Испания

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90 объектов найдено
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвест…
$165,272
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Пентхаус 1 комната в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 1 комната
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Лос-Алькасарес, всего в 200 метрах от моря Мен…
$165,285
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$482,449
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$462,221
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвестиционная…
$165,272
Оставить заявку
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$425,507
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с просторной частной террасой на крыше, потрясающим видом на море и об…
$430,100
НДС
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$402,445
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$536,208
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$461,139
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Светлые и стильные квартиры с 2, 3 спальнями в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Лос-Алькасарес …
$461,802
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Каждая квартира отражает сущность эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к …
$427,546
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя новейший проект, созданный для тех, кто ищет качество, комфорт и привилеги…
$375,649
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Откройте для себя новое жилое предложение, созданное для тех, кто ищет качество, комфорт и п…
$468,116
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Качество и дизайн Каждая квартира отражает суть эксклюзивности: высокое качество, современны…
$392,871
Оставить заявку
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$461,139
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Квартиры с 2–4 спальнями и видом на море на гольф-курорте в Лос-Алькасаресе Эти современные …
$535,949
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$485,338
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Откройте для себя новую жилую акцию, разработанную для тех, кто ищет качество, комфорт и при…
$456,558
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес &#…
$490,263
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$437,039
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Расположенный в Лос Алькасарес, на живописном побережье Коста-Калида, этот новый жилой компл…
$472,739
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Качество и дизайнКаждое жильё отражает сущность эксклюзивности: высокое качество, современны…
$392,871
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Качество и дизайн Каждая квартира отражает суть эксклюзивности: высокое качество, современны…
$392,871
Оставить заявку
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$495,733
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Светлые и стильные квартиры с 2, 3 спальнями в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Лос-Алькасарес …
$392,358
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новые апартаменты и виллы на берегу поля для гольфа La Serena Golf в Лос-Алькасарес …
$520,897
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенный в очаровательной коммуне Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$524,677
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с просторной террасой на крыше, бассейнами и видом на море в уединённой…
$482,732
НДС
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес Совре…
$456,051
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