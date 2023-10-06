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Пентхаусы в Торревьеха, Испания

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127 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Бунгало с Современным Дизайном в Удачном Месте в Торревьехе, Аликанте Эти великолепные бунга…
€279,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Стильные Квартиры в Жилом Комплексе на Коста-Бланка Предлагаем купить квартиры в Торревьехе …
€260,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 6
Просторные Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море в Ла-Мата, Коста-Бланка Элегантные …
€970,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Современная и Стильная Недвижимость в Комплексе с Бассейном в Торревьехе, Коста-Бланка Недви…
€249,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные Квартиры Рядом со Всеми Удобствами в Торревьехе, Ла-Мата Современные квартиры распо…
€511,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Частный жилой комплекс, расположенный всего в 600 метрах от пляжа Ла Мата, района Торревьехи…
€510,400
Пентхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Многоквартирный дом с 2 спальнями, расположенный в самом центре Торревьехи (Аликанте), в нес…
€269,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с terrassa, с chicken furniture в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня с балконом, с terrassa, с chicken furniture
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Многоквартирный дом с 1 и 2 спальнями, расположенный в самом центре Торревьехи (Аликанте), в…
€195,000
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 5 этаже. Общая площадь …
€77,500
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€127,900
Пентхаус 2 спальни с Pool, с condition в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с condition
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В комплексе всего 15 квартир, расположен менее чем в 200 метрах от Плайя-дель-Кура, в центре…
€349,950
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Жилой комплекс, расположенный всего в 150 метрах от пляжа, в городе Торревьеха, к югу от Кос…
€329,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Жилой комплекс с идеальным расположением для тех, кто хочет насладиться морем, так как он ра…
€541,100
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos, располагается на 5 этаже. О…
€112,500
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 5 этаже. Общая пло…
€127,900
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 4
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 73.…
€97,900
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая пло…
€79,000
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€85,500
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
€112,900
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 5 этаже. Общая площадь 85…
€295,000
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Puerto. Общая площадь 106.00 м2, пентхаус 1993 года…
€202,000
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 0.00 м2, сост…
€106,900
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 48.00 м2, пен…
€81,900
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Продается пентхаус в Торревьехе с 3 спальнями и 2 ванными комнатами площадью 85 м2 плюс терр…
€159,900
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается светлый пентхаус в центре Ла Мата, в окружении всех услуг и всего в 150 метрах от …
€125,000
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
€149,900
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 173.00 м2, пентхаус 2021 г…
€299,900
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 15
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Aldea del mar, располагается на 15 этаже. Общая пло…
€495,000
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