ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Торревьеха
Пентхаусы
Пентхаусы в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Очистить
127 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
128 м²
5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
1/2
Бунгало с Современным Дизайном в Удачном Месте в Торревьехе, Аликанте Эти великолепные бунга…
€279,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
3
2
80 м²
1
Стильные Квартиры в Жилом Комплексе на Коста-Бланка Предлагаем купить квартиры в Торревьехе …
€260,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
4
2
97 м²
6
Просторные Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море в Ла-Мата, Коста-Бланка Элегантные …
€970,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
3
2
140 м²
2
Современная и Стильная Недвижимость в Комплексе с Бассейном в Торревьехе, Коста-Бланка Недви…
€249,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
4
2
100 м²
Стильные Квартиры Рядом со Всеми Удобствами в Торревьехе, Ла-Мата Современные квартиры распо…
€511,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Торревьеха, Испания
3
2
90 м²
Частный жилой комплекс, расположенный всего в 600 метрах от пляжа Ла Мата, района Торревьехи…
€510,400
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
2
2
76 м²
Многоквартирный дом с 2 спальнями, расположенный в самом центре Торревьехи (Аликанте), в нес…
€269,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с terrassa, с chicken furniture
Торревьеха, Испания
1
1
47 м²
Многоквартирный дом с 1 и 2 спальнями, расположенный в самом центре Торревьехи (Аликанте), в…
€195,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
75 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 5 этаже. Общая площадь …
€77,500
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
73 м²
1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€127,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Pool, с condition
Торревьеха, Испания
2
2
90 м²
В комплексе всего 15 квартир, расположен менее чем в 200 метрах от Плайя-дель-Кура, в центре…
€349,950
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Торревьеха, Испания
2
2
84 м²
Жилой комплекс, расположенный всего в 150 метрах от пляжа, в городе Торревьеха, к югу от Кос…
€329,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Los Balcones, Испания
3
2
116 м²
Жилой комплекс с идеальным расположением для тех, кто хочет насладиться морем, так как он ра…
€541,100
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
59 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos, располагается на 5 этаже. О…
€112,500
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
75 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 5 этаже. Общая пло…
€127,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
73 м²
4
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 73.…
€97,900
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
43 м²
2
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая пло…
€79,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
44 м²
1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€85,500
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
80 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
€112,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
85 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 5 этаже. Общая площадь 85…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
106 м²
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Puerto. Общая площадь 106.00 м2, пентхаус 1993 года…
€202,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 0.00 м2, сост…
€106,900
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
48 м²
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 48.00 м2, пен…
€81,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
3
2
84 м²
Продается пентхаус в Торревьехе с 3 спальнями и 2 ванными комнатами площадью 85 м2 плюс терр…
€159,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
1
61 м²
Продается светлый пентхаус в центре Ла Мата, в окружении всех услуг и всего в 150 метрах от …
€125,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
80 м²
5
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
€149,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
173 м²
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 173.00 м2, пентхаус 2021 г…
€299,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
4
155 м²
15
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Aldea del mar, располагается на 15 этаже. Общая пло…
€495,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL