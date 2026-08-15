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Пентхаусы в Торревьехе, Испания

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354 объекта найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$445,344
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Новые студии и квартиры в центре Торревьехи рядом с пляжемЭксклюзивные новостройки в самом с…
$163,100
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$323,652
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Пентхаус 1 комната в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Откройте для себя эксклюзивный проект новых квартир, расположенных в самом центре Торревьехи…
$203,586
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Откройте для себя эксклюзивный проект новых квартир, расположенный в самом центре Торревьехи…
$203,586
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$369,888
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$264,701
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенный в очаровательном городке Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$416,426
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$445,344
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Новые студии и квартиры в центре Торревьехи рядом с пляжемЭксклюзивные новостройки в самом с…
$264,893
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$323,652
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$369,870
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Трехкомнатная мансарда на пятом этаже с лифтом - отличная возможность создать жилье вашей ме…
$166,019
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$264,701
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Предлагаем этот впечатляющий пентхаус, расположенный в живописном городе Торревьеха, недалек…
$231,232
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор жилья…
$460,101
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$398,766
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Новые апартаменты в Торревьехе Всего в 600 м от пляжа Плайя-дель-Кура Привилегирова…
$416,485
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенный в ярком городе Торревьеха, этот комплекс предлагает ряд вариантов жилья, отраж…
$352,532
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Новые апартаменты в Торревьехе Всего в 600 м от пляжа Плайя-дель-Кура Привилегирова…
$300,473
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры с 2 спальнями, бассейном и тренажерным залом в Торревьехе Торревьеха — оживленный п…
$464,742
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Пентхаус 1 комната в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Наслаждайтесь подлинным средиземноморским стилем в этих современных новостройках, расположен…
$314,389
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Новые апартаменты в Торревьехе Всего в 400 м от Плайя-дель-Кура Выгодное расположение в цен…
$543,714
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает широкий выб…
$390,913
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