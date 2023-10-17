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Пентхаусы в Torre Pacheco, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€339,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€550,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€234,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€183,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
€349,000
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
€329,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
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