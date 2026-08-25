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Пентхаусы в Torremolinos, Испания

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14 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$848 200
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Потрясающий новый пентхаус с большой террасой, бассейнами и спортзалом мирового класса, расп…
$1,58 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Престижный большой пентхаус с террасой и потрясающим видом на море, расположенный в закрытом…
$780 182
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/4
Очаровательный городской пентхаус с полностью оборудованной кухней, просторной частной терра…
$950 321
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 5
Квартира на первой береговой линии с панорамным видом на море в Торремолиносе, Малага Кварти…
$1,86 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Торремолиносе с Видом на Море с Больших Террас Торремолинос – оживленный прибрежн…
$1,30 млн
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,53 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$761 798
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/4
Впечатляющий пляжный пентхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше с …
$1,20 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$1,61 млн
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
Очаровательный пентхаус с потрясающим видом на море, спортзалом и крытым подогреваемым бассе…
$629 250
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Элегантные квартиры с премиальной инфраструктурой в Торремолиносе Торремолинос – один из сам…
$745 295
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Пентхаус 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Элегантные квартиры с премиальной инфраструктурой в Торремолиносе Торремолинос – один из сам…
$497 631
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