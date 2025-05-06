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Пентхаусы в Xabia Javea, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Xabia Javea, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Светлый двухуровневый пентхаус у моря, в 200 метрах от пляжа Ареналь в Хавеа. Один из самых …
$499,281
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ALEGRIA REAL ESTATE
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