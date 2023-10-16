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Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Пентхаусы
Пентхаусы в Мурсия (автономная область), Испания
San Pedro del Pinatar
11
Torre Pacheco
9
Los Alcazares
4
Картахена
4
Aguilas
3
Alhama de Murcia
3
Alto Guadalentin
3
Bajo Guadalentin
3
Пентхаус
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35 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€319,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€230,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€210,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
4
2
174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
96 м²
2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
97 м²
4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€339,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
4
2
90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€375,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
3
2
90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€309,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
112 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€550,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
4
2
114 м²
3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€635,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
3
2
92 м²
3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€510,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
4
2
120 м²
6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
103 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€234,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
80 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€183,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€359,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€379,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
2
2
68 м²
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
€349,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
2
2
67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
€329,000
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Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2
2
67 м²
€319,000
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Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2
2
67 м²
€319,000
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Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания
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