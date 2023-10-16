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Пентхаусы в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
11
Torre Pacheco
9
Los Alcazares
4
Картахена
4
Aguilas
3
Alhama de Murcia
3
Alto Guadalentin
3
Bajo Guadalentin
3
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35 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€319,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€230,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€210,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€339,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€375,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€309,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€550,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€635,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€510,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€234,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€183,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€359,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в San Javier, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€379,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
€349,000
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
€329,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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