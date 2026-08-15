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Пентхаусы в Мурсии, Испания

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Мурсия
6
Лос-Алькасарес
100
Сан-Педро-дель-Пинатар
57
Торре-Пачеко
47
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299 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в одной из самых востребованных зон Лос-Алькасареса, этот современный жилой ко…
$554,078
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-АлькасаресЭксклюзивный жилой компл…
$552,667
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$490,362
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-АлькасаресЭксклюзивный жилой компл…
$490,362
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$490,480
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$552,799
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TekceTekce
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$552,667
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Расположенный в одном из самых востребованных районов Лос Алькасарес, этот современный жилой…
$491,614
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$552,799
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$490,480
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Пентхаус в Aguilas, Испания
Пентхаус
Aguilas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
СПОКОЙСТВИЕ МОРЕ В ВАШЕМ ДОМЕ !!! Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, пентхаусы и дуплексы с кр…
$751,104
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Пентхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с меблированной кухней, общественными бассейнами, большой террасой на к…
$344,490
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Откройте для себя новый проект современных апартаментов в закрытой урбанизации, окружённой п…
$283,066
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА МАНГА Новый жилой комплекс расположен в уникальном и осо…
$359,639
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Расположенный в привилегированном районе Ла-Манга-дель-Мар-Менор, этот жилой комплекс предла…
$357,472
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$461,139
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Эти жилья имеют современный дизайн и концепцию открытого пространства, включающую от 1 до 3 …
$346,637
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
В очаровательной Мурсии, в Сан-Педро-дель-Пинатар, в районе Ло-Паган, расположена новая заст…
$994,024
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$536,208
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$530,327
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$530,757
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые апартаменты с туристической лицензией рядом с пляжем в Ло Паган, Сан-Педро-дель-Пината…
$301,517
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Новые апартаменты всего в 100 м от пляжа в Ло Паган, Сан Педро дель Пинатар Эксклюз…
$1,10 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Туристические апартаменты расположены в отличном месте в престижном жилом районе. Это местоп…
$485,338
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 3/3
Фантастический пентхаус на переднем пляже с общим бассейном и видом на озеро в роскошном зак…
$577,318
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Мурсия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Элегантные пентхаусы в окружении природы в Бенальмадене Бенальмадена – одно из самых востреб…
$403,173
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Расположенный в Сан-Педро-дель-Пинатар, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает квартиры…
$1,10 млн
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые квартиры на продажу в Ло Паган (Сан-Педро-дель-Пинатар) рядом с пляжем Соврем…
$333,579
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположенный в Лос-Алькасарес на побережье Коста-Калида, этот новый жилой комплекс предлага…
$426,506
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Красивый двухуровневый пентхаус с частной террасой на крыше, впечатляющим видом на море и ба…
$308,095
НДС
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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