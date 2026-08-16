Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы на Канарских островах, Испания

;
Санта-Крус-де-Тенерифе
17
Адехе
10
Пентхаус Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Amoenus - это райский уголок спокойствия, благополучия и эксклюзивности. Разнообразие, инд…
$1,69 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Пентхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
$197,102
Оставить заявку
Пентхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается пентхаус в современном и эксклюзивном жилом комплексе La Tejita, расположенном в н…
$397,832
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне San Eugenio, на улице Finlandia. Бунгало …
$337,057
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Гия-де-Исора, Испания
Пентхаус
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Мы рады предложить этот красивый пентхаус на продажу в новом здании, построенном в 2022 году…
$503,601
Оставить заявку
Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады предложить вам на продажу этот роскошный пентхаус, с общей площадью 158м2 , распол…
$900,472
Оставить заявку
Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенный в жилом комплексе El Naranjal, в престижном районе Эль-Мадроньяль (Коста-Адехе…
$427,662
Оставить заявку
Пентхаус в Palm Mar Arona, Испания
Пентхаус
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Недвижимость расположена на двух этажах: на первом этаже мы находим гостиную, отдельную кухн…
$440,634
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Эксклюзивный пентхаус с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых …
$2,76 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Откройте для себя этот великолепный угловой пентхаус в жилом комплексе Эль Орно, расположенн…
$626,505
Оставить заявку
Пентхаус в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Пентхаус
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивый пентхаус в престижном комплексе на северном побережье Тенерифе — идеально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Арона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе Parque Tropical с видом на океан. Комплекс расположен в п…
$821,952
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Miraverde, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Просторный светлый пентхаус в Альтамира с открытой планировкой. Комплекс расположен на перво…
$1,59 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гранадилья-де-Абона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
$391,249
Оставить заявку
Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Atlantic Homes. Один из лучших пентхаусов на продажу. - Исключительный прямой и широкий вид …
$1,51 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти