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Пентхаусы возле озера в Испании

Торревьеха
95
Марбелья
67
Валенсия
4
Бенидорм
8
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1 объект найдено
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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