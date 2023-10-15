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Пентхаусы в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
255
Торревьеха
127
Orihuela
64
Марина-Баха
60
Марина-Альта
26
Гуардамар
23
Алаканти
21
la Vila Joiosa Villajoyosa
20
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422 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€449,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€235,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 178 м²
€790,000
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
€434,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 6/4
Центральные апартаменты с бассейном, сауной и фитнес-центром в Аликанте, Испания Почувствуйт…
€450,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€240,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€220,000
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 120 м²
Мы представляем вам этот пентхаус с впечатляющей террасой в одном из самых быстрорастущих ра…
€305,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Las Escalericas, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€289,950
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€425,000
Пентхаус 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Pool в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Pool
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€381,000
Пентхаус 2 спальни с гаражом, с кладовой, с terrassa в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с гаражом, с кладовой, с terrassa
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€359,500
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
Casamayor представляет вам этот эксклюзивный пентхаус, уникальный и неповторимый за его впеч…
€1,15 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Ориуэле, Испания. Готовые современные квартиры в Ориуэле…
€209,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
О проекте: новый жилой комплекс расположен в Аллонбей, привилегированном районе между Вильях…
€633,500

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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