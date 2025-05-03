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Пентхаусы около гольф-клуба в Испании

Торревьеха
95
Марбелья
67
Валенсия
4
Бенидорм
8
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33 объекта найдено
Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Люкс класс пентхаус в Сьюдад Кесада - ER7046 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 109…
$287,459
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
$672,003
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
$1,15 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
$558,907
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$365,946
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
$534,240
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8648 3 спальни, 3 ванные ко…
$676,342
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
$749,876
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Пентхаус в Bel Air, Испания
Пентхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отличный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в одной из лучших урбанизаций Лос Фламингоc, …
$1,40 млн
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастический двухуровневый пентхаус, расположенный в очень тихом районе с прямым видом на …
$899,851
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Великолепный пентхаус на продажу в красивом районе гольф-клуба Кампоамор в Ориуэла Коста с к…
$287,740
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
$325,018
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, 3 спальни, 99 м2 - QUA8623 3 спальни, 2 ванные …
$596,613
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
$789,869
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Новые апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA117740 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
$612,342
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый проект с квартирами с 2 и 3 спальнями, расположенный в новом районе Вильямартин (прови…
$278,847
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в закрытом ком…
$251,931
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 221 m2.Terrace: 24 m2, solarium: 101 m2.New Build.There is comm…
$322,833
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Продается красивый пентхаус с видом на гольф и море, дом 130 метров, с 3 большими спальнями …
$269,157
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
$597,698
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новый пентхаус в Сьюдад-Кесаде, Коста-Бланка, Испания - ER114305 2 спальни, 2 ванные комнаты…
$249,493
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
$734,505
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты класса люкс в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - VD7906 3 спальни, 2 ванные к…
$303,730
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Solarium: 67 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$295,494
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