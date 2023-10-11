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Пентхаусы в Мадриде, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 408 м²
Этаж 5
🌇PENTHOUSE FOR SALE🌇SALAMANCA, MADRID🌇 5,250,000€ 408m2 5th floor 4 bedrooms …
€5,25 млн

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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