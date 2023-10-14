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Пентхаусы в Валенсия, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Gandia, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€346,000

Параметры недвижимости в Валенсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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