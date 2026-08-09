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Пентхаусы в Валенсии, Испания

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1 166 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$328,183
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$264,748
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Современные готовые квартиры с 1 и 2 спальнями и видом на море в Торревьехе Эти квартиры, ра…
$528,105
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$264,701
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Современные готовые квартиры с 1 и 2 спальнями и видом на море в Торревьехе Эти квартиры, ра…
$459,071
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$323,652
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифак, солончаки и пля…
$1,12 млн
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$323,710
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$403,598
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$457,199
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$369,954
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
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Пентхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Откройте для себя современный роскошный комплекс апартаментов в одной из самых желанных зон …
$1,58 млн
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Пентхаус 1 комната в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Исследуйте уникальное жилое здание с всего 11 квартирами, расположенное на пяти этажах, рядо…
$312,873
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Пентхаус 2 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Откройте для себя очаровательные пространства в уникальной обстановке. Прогулка по этому жил…
$453,951
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Пентхаус в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с открытым видом в Альфас-дель-Пи Эксклюзивное жилье на побережье Коста-Б…
$373,874
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Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в очаровательном городе Файнстрат, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает…
$518,911
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор квартир, …
$475,092
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Откройте для себя эксклюзивный новый жилой комплекс в Бенихóфаре – привилегированном уголке …
$466,466
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Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Представляем новую серию бунгало современного дизайна в Пилар-де-ла-Орадада, одной из самых …
$333,352
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Этаж 12/12
Квартиры на берегу моря в востребованном районе Кальпе, Коста-Бланка Расположенные в очарова…
$1,06 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и обширными зонами отдыха в Гуардамар-дель-Сегура Квартиры распол…
$462,814
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Пентхаус в Санта-Пола, Испания
Пентхаус
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартиры в новостройке в самом центре Санта-Полы, всего в 600 метрах от пляжа Современные к…
$417,315
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Пентхаус в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес Совре…
$258,130
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Джойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
Цена по запросу
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами …
$340,495
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Пентхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 4
Key готов к отличному пентхаусу с большой террасой на крыше, бассейном и спортзалом, располо…
$403,367
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Algorfa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современные апартаменты с 2 спальнями предлагают максимальный комфорт в привилегированной ло…
$403,891
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