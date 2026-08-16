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Пентхаусы в Гуардамаре, Испания

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91 объект найдено
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$434,531
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой ко…
$434,531
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
В очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура представлен новый жилой комплекс с современным…
$635,135
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$397,832
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот жилой комплекс предлагает …
$288,284
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые апартаменты с лицензией на туристическую деятельность и видом на лагуну в Эль-Расо, Гу…
$291,192
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
В самом центре Гвардамар-дель-Сегура представлена эксклюзивная новая жилую промоция апартаме…
$797,531
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Открой для себя свой новый дом на Коста Бланка! Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс…
$404,429
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные меблированные апартаменты в Эль-Расо (Гуардамар) — современный образ жизни рядом…
$404,443
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Современные меблированные апартаменты в Эль-Расо (Гуардамар) — современный образ жизни рядом…
$458,250
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Современные новые апартаменты в центре Гуардамар-дель-Сегура Эксклюзивное жилье в с…
$938,663
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Пентхаус 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
С радостью представляем вам новый и увлекательный проект, расположенный в живописном районе …
$287,805
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Мы рады представить новый и привлекательный проект в динамичном районе Эль Расо в прекрасном…
$290,116
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Расположенный в очаровательном городке Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой компле…
$432,426
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Гуардамар-дель-Сегура Квартиры …
$507,084
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$917,485
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 4
Большой роскошный пентхаус с бассейном, спа, террасой на крыше и потрясающим видом на озеро,…
$370,368
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс на Коста-Бланке, идеальном месте для тех, кто …
$634,557
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Прекрасная мансарда с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроектированная для максимального …
$864,852
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Пентхаус 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя исключительное жилое сообщество на Коста-Бланке, идеальное место для тех, …
$622,999
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот жилой комплекс предлагает …
$513,146
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые квартиры в центре Гуардамар-дель-Сегура, Коста-Бланка Выгодное расположение р…
$627,282
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые квартиры в центре Гуардамар-дель-Сегура, Коста-Бланка Выгодное расположение рядом с п…
$627,282
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Пентхаус 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Настоящая новая строительная жилопромышленная реклама состоит из 62 квартир, спроектированны…
$635,713
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные квартиры в новостройке рядом с пляжем и пристанью для яхт в Гуардамар-дель-Сегур…
$523,933
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Larrosa&Co Properties представляет новую квартиру в одном из лучших мест Гуардамара-дель-Сег…
$982,466
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот жилой комплекс предлагает …
$289,437
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые апартаменты с лицензией на туристическую деятельность и видом на лагуну в Эль-Расо, Гу…
$299,494
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс апартаментов и пентхаусов…
$493,061
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 3/3
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, гаражом …
$288,080
НДС
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