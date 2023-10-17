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Пентхаусы в Гуардамар, Испания

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23 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартиры с 3 спальнями в Средиземноморском Стиле в Роскошном Комплексе в Эль-Расо, Гуардамар…
€320,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€285,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
О проекте: объект расположен в центре Гуардамара, в одном из лучших прибрежных районов Среди…
€296,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с гаражом, с Lift в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с гаражом, с Lift
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Красивый пентхаус с 3 спальнями и панорамным видом на море. Дом расположен напротив порта Гу…
€330,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Пентхаус с видом на море и всего в 50 метрах от прекрасного пляжа. Дом имеет отличное распо…
€165,000
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс, расположенный в самом центре …
€296,500
Пентхаус 2 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
€271,000
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
€295,000
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
€295,000
Пентхаус 2 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
€271,000
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
€295,000
Пентхаус 2 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
€271,000
Пентхаус 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с тренажерным залом в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с тренажерным залом
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Пентхаус с большой террасой и видом на море и дюны. Этот фантастический пентхаус площадью ок…
€360,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
€379,000
Пентхаус 2 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс апартаментов в соврем…
€243,000
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 7
Продаётся пентхаус в Гуардамаре в районе puerto deportivo, располагается на 7 этаже. Общая п…
€374,900
Пентхаус 2 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Гвардамар-дель-Сегура – это очень уютный городок на побережье Коста-Бланка. Он славится свои…
€259,950
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 5
Великолепный роскошный пентхаус с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной-столовой, отдел…
€430,000
Пентхаус 2 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ Частный жилой комплекс с домами с 2 ил…
€289,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Красивый пентхаус с 2 этажами, расположенный в Гуардамар дель Сегура в Монкайо.Собственность…
€149,900
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
€336,000
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Жилой находится в Гуардамар дель Сегура, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Это частный жи…
€630,000
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