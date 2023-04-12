Дом в Турции — выгодная инвестиция

Приобретая местные виллы, коттеджи и особняки, иностранные покупатели совершают выгодное капиталовложение. У них появляется возможность по высокой ставке сдавать в аренду купленные квадратные метры. При таком подходе окупаемость инвестиций, вложенных в частные дома, наступает уже через 5-7 лет. Хороший доход можно также получить от последующей перепродажи жилья — общеизвестно, что цены на местную недвижимость растут в среднем на 10% ежегодно.

Турецкий дом мечты — где лучше всего купить

Самыми популярными регионами для покупки виллы или коттеджа традиционно считаются пригороды крупных городов, таких как Стамбул, Алания и Анталья. В этих местах хорошо развита инфраструктура, в пешей доступности располагаются курортные зоны. Дополнительным преимуществом можно считать жаркий климат из-за того, что города находятся на юге страны.

Для покупателей, ценящих влажную и прохладную погоду, представлено множество вариантов на севере Турции. Купить дома здесь можно в Трабзоне, Амасре и Абане. В плане стоимости они оцениваются в 1,5-2 раза дешевле, чем жилье на южных курортах.

Сколько стоят дома в Турции на REALTING

На нашем портале представлен обширный выбор турецких вилл, коттеджей и таунхаусов. Цены на них варьируются в зависимости от месторасположения, технического состояния и наличия земельных участков. Дешевле всего купить дом в Турции можно в Алании, где цена «квадрата» составляет около 1000 евро. По схожей стоимости представлены предложения в таких городах, как Хатай и Кайсери.

Как купить дом в Турции

У иностранных покупателей есть несколько вариантов приобрести местное жилье:

обратиться к риэлторам;

купить дом в Турции по объявлению;

подыскать объект на аукционах, где устраивается распродажа залоговых вилл и коттеджей.

Как показывает практика, первый вариант самый надежный и безопасный. Заручившись поддержкой риэлтора, покупатель сможет быстро купить дом в Турции, не попавшись на удочку мошенников. Нанятый специалист также возложит на себя обязательства по подготовке документов, необходимых для законного совершения сделки купли-продажи.