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Недвижимость в Турции

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14 490 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 82,691
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 116,090
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1/5 Этаж
€ 135,000
Квартира вашей мечты в г. Газипаша на центральной улице. До моря с пляжами 800 м по пр…
Квартира 2 спальнив Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни
Коньяалты, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/4 Этаж
€ 195,000
[ EN / RU ]   2 спальни, 1 гостиная, отдельная кухня, бассейн, в комплексе, расст…
Замок 9 спаленв Kadriye, Турция
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат 9 ванных комнат 1 088 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 170 м² 3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 7/15 Этаж
€ 53,000
Представляем Вашему вниманию новый современный комплекс, возведение которого началось в…
Квартира 1 комнатав Алания, Турция
Квартира 1 комната
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 145,000
Мебель: в гостиной — угловой диван и обеденный стол, угловые торшеры для освещения. В…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…

Регионы с недвижимостью на продажу

Sekerhane Mahallesi
Аланья
Мраморноморский регион
Стамбул
Мерсин
Анталья
Эгейский регион
Gazipasa
Мугла
Центральная Анатолия
Коджаэли
Kepez
Бодрум
Эсеньюрт
Анкара
Кадыкёй
Муратпаша
Cankaya
Чекмекёй

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Возможность жить в курортной местности с чудесным климатом и безопасной средой делает жилую недвижимость в Турции весьма востребованной среди иностранцев. Ее приобретают как с инвестиционными целями, так и для личного проживания.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Турции

В Турции вполне реально обеспечить высокий уровень жизни за умеренную сумму. Не менее важными плюсами для потенциальных покупателей недвижимости являются:

  • широкий выбор жилья;
  • небольшие расходы на покупку: они не превышают 5-6% стоимости объекта;
  • высокое качество жилой недвижимости;
  • умеренные цены: купить жилье в Турции недорого вполне реально;
  • инвестиционная перспективность;
  • возможность получения турецкого ВНЖ и даже гражданства.

Цены на турецкую недвижимость

В продаже на первичном и вторичном рынке представлены следующие жилые объекты:

  • студии и квартиры с 1-3 комнатами в новых ЖК от застройщика;
  • апартаменты метражом от 100 кв.м;
  • пентхаусы с панорамными видами и террасами;
  • виллы и особняки с 3-7 спальнями и бассейнами;
  • дуплексы: элитные двухуровневые квартиры на 1-х и последних этажах новых домов;
  • таунхаусы — комплексы из малоэтажных домов на 2-3 квартиры.

Цена кв.м зависит от месторасположения: в центре города он стоит не менее 632 евро США, а за его пределами — 311 евро.

Популярные города и районы Турции для покупки жилья

Наиболее популярными городами у желающих купить недвижимость в Турции являются:

  • Стамбул с его широкими возможностями для бизнеса. Стоимость кв.м в центре Стамбула — 1370 евро, в других районах — 633 евро.
  • Столица Турции — Анкара. Инфраструктура там не менее развита, чем в Стамбуле, а цены намного ниже: кв.м стоит от 460 до 758 евро.
  • Анталья. В этом большом курорте на берегу Средиземного моря с международным аэропортом цена одного кв.м колеблется от 513 до 697 евро.
  • Аланья. Прекрасно подходящий для постоянного проживания курорт славится умеренностью цен: 625-721 евро за кв.м.

Особенности приобретения жилья в Турции

Иностранные граждане могут приобретать любые объекты, за исключением тех, которые расположены в стратегически важных зонах. В остальном покупка жилья в Турции не представляет ни малейших сложностей: для приобретения недвижимости достаточно загранпаспорта и ИНН. Иногда необходим и третий документ — разрешение военного ведомства, подтверждающее, что жилье расположено не на охраняемой территории. Что касается налогов, то для граждан Турции и иностранцев они одинаковы: в частности, покупателю придется заплатить 4% от кадастровой стоимости купленного жилья при регистрации прав собственности, а в дальнейшем нужно ежегодно платить 0,1-0,3% его стоимости.

Часто задаваемые вопросы о приобретении недвижимости в Турции

Какое жилье в Турции нужно купить для получения ВНЖ?

Любое. Законодательство Турции не выдвигает никаких требований ни к самой недвижимости, ни к ее стоимости.

Обязательно ли приезжать в страну для покупки жилья?

Нет, сделку вполне можно оформить дистанционно, выписав доверенность на риелтора.

В каких турецких городах чаще всего покупают недвижимость иностранцы?

Помимо Стамбула и Анкары, иностранные граждане отдают предпочтение курортам: Анталье, Аланье, Бодруму, Кемеру.

В каких населенных пунктах жилье стоит дешевле всего?

Наиболее дешевая первичная и вторичная недвижимость в Турции, по данным REALTING, находится в городах Аланья, Айдын, Анталья, Мерсин, Дидим.

В какую сумму обходится содержание недвижимости?

В среднем содержание 2-комнатной квартиры на курорте обходится примерно в 2 тыс. евро в год.

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