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Купить жилую недвижимость в Kalecik, Турция

квартиры
117
117 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты вблизи моря в развитом район…
$165,801
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 9
На продажу представлены квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой района Махмутлар. Ком…
$103,784
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в комплексе класса люкс вблизи моря в районе Махмутлар. О…
$133,531
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в развитом район…
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс с инфраструктурой в Махмутларе.…
$94,585
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Пентхаус 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Новый проект в горах района Махмутлар. О строительстве: Начало строительс…
$99,036
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в комплексе с инфраструктурой класса люкс в центре района …
$180,824
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Пентхаус 4 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Уютный комплекс в самом центре района Махмутлар. О строительстве: Начало …
$244,807
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/10
$242,162
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
Представляем Вам новый строящийся проект в районе Махмутлар! Современный жилой комплекс уд…
$271,814
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в строящемся комплексе…
$134,088
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Квартира в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Дата начала строительства: 15.10.2022 Дата завершения строительства: 31.06.2024 Схема опла…
$165,560
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Квартира в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Обзор проекта: * Расположение: Махмутлар, Аланья * Расстояние до пляжа: 700 метров * Количе…
$183,374
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Квартира 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Просторные апартаменты в центре района Махмутлар. О строительстве: Проек…
$183,605
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Квартира в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Наш последний проект находится всего в 15 минутах ходьбы от моря, в окружении кафе, ресторан…
$162,417
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Апартаменты в строящемся премиум комплексе с панорамным видом на море. О…
$278,190
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе вблизи моря в ра…
$160,238
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Квартиры различных планировок в самом популярном районе Махмутлар. О стр…
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/12
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в строящемся современном комплексе…
$133,531
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Пентхаус 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/14
Что вы получаете: Новые апартаменты в развитом районе Махмутлар. О строительстве: Начало ст…
$160,238
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Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Уютный комплекс с инфраструктурой в центре района Махмутлар. О строительс…
$166,914
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Пентхаус 5 комнат в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 5 комнат
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Вы получаете просторную и полностью оснащённую квартиру 3+2 дуплекс площад…
$734,422
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/10
Для инвестиций Что вы получаете: Новый жилой комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного от…
$210,312
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Квартира в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Ищете идеальное сочетание комфорта, роскоши и удобства для вашего следующего дома? Не ищите …
$127,838
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Апартаменты в центре развитого района Махмутлар. О строительстве: Строите…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект в 100 метрах от мо…
$194,733
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Квартира в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Площадь 65 м²
Откройте для себя свой новый дом в нашем современном жилом комплексе, идеально расположенном…
$161,369
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/15
Что вы получаете: Вы получаете возможность приобрести современную квартиру в новом жилом ком…
$104,599
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Квартира 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 11/11
Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект класса люкс, в центре Махмутлара, с …
$261,499
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Премиум комплекс на первой береговой в районе Махмутлар. О строительстве:…
$297,663
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