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Жильё в Akdeniz, Турция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Akdeniz, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Akdeniz, Турция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, …
€69,000
в месяц
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Квартира в Akdeniz, Турция
Квартира
Akdeniz, Турция
Athena Residence в Мерсине, Эрдемли - это жилой проект, с которого открывается захватывающий…
€98,846
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Akdeniz, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Akdeniz, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/11
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
€95,000
в месяц
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