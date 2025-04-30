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Купить жилую недвижимость в Аванос, Турция

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374 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и коммерческая недвижимость в ново…
$196,274
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию уникальную виллу в живописном районе Каргыджак. Это просторное…
$315,111
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 1 001 м²
Вилла в районе Тепе. Эта роскошная вилла площадью 1001 м². Планировка: 3 этажа + подвал , о…
$2,58 млн
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Квартиру в популярном районе Махмутлар с идеальным расположением и комфорт…
$93,765
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Покупая недвижимость в Обе, вы получаете идеальное сочетание высокого уров…
$225,625
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторный двухуровневый дуплекс 2+1 площадью 120 м², расположенный на 9-м…
$213,407
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 150 м²
Квартира в новом жилом комплексе апартаментов класса люкс, утопающий в изяществе и комфорте,…
$340,939
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Уютная двухкомнатная квартира в комплексе с богатой инфраструктурой. Это и…
$86,531
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 68 м²
Новый жилой комплекс класса люкс, расположенный на первой линии моря в живописном курортном …
$206,630
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Квартира 1 комната в Akarca Koyu, Турция
Квартира 1 комната
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Компактная, но очень функциональная студия площадью 33 м² находится на 11 …
$55,047
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/9
Что вы получаете: Квартиру планировкой 2+1 с дизайнерским оформлением в комплексе, расположе…
$160,768
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Дом 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Дом 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$125,197
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 72 м²
Уникальная возможность приобрести светлую и стильную квартиру в живописном районе Тюрклер. К…
$170,470
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторная квартира площадью 65 м², расположенная на 2 этаже элитного комп…
$227,236
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторная квартира 2+1 с площадью 115 м², расположенная на втором этаже к…
$150,409
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: К продаже предлагается уютная квартира планировки 2+1, расположенная на 5 …
$183,040
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторная квартира планировки 1+1 на 12 этаже с непревзойденным видом на …
$298,994
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Трёхкомнатная квартира у моря - идеальное место для тех, кто ищет уютное ж…
$177,037
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 41 м²
Наш новый в Алании,район Паяллар. Общая площадь территории составляет 1700 м2. ЖК будет сост…
$81,619
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Квартиру планировки 2+1 в современном комплексе с отельной инфраструктурой…
$234,933
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Современные апартаменты с продуманной планировкой и качественной отделкой …
$206,000
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 51 м²
Проект жилого комплекса распланирован в районе Демирташ и состоит из одного 9-этажного блока…
$77,486
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 200 м²
Виллы на продажу в Алании. 18 вилл премиум-класса с современным дизайном, частным бассейном …
$723,205
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 344 м²
Комплекс вилл состоит из 6 частных вилл, которые будут построены с использованием высочайшег…
$1,01 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Просторный дуплекс 2+1 площадью 110 м² с уникальной планировкой на 10 этаж…
$190,903
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект класса люкс в развитом р…
$122,337
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 616 м²
Словно сон, невероятный комплекс вилл, наследующий красоту природы и комфорт средиземноморск…
$2,53 млн
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$155,916
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 65 м²
Современный жилой комплекс со всеми удобствами в новом активно развивающемся районе Демирташ…
$114,680
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 89 м²
Квартиры в ЖК в районе Каргыджак. 2+1 ПЕНТХАУС Гостиная + кухня: 25,00 м2 - 30,00 м2 Спальня…
$134,309
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