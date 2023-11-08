Купить жилую недвижимость в Konak, Турция

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Жильё в Konak, Турция
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36 объектов найдено
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Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
587 м²
31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€4,50 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
6
4
313 м²
23/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
189 м²
27/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€890,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
25/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€860,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
19/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€830,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
18/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€825,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
15/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
13/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€790,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
12/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€785,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
11/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€780,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
10/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€755,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
200 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€740,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
8/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€660,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
167 м²
7/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€655,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€640,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€635,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
167 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Konak, Турция
4
2
167 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€620,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Konak, Турция
4
2
175 м²
20/25
Новый проект в сердце города Измира. Проект находиться в историческом и развивающемся рай…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Konak, Турция
3
2
139 м²
10/25
Новый проект в сердце города Измира. Проект находиться в историческом и развивающемся рай…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
3
79 м²
24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Konak, Турция
5
197 м²
32
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция Рези…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
4
163 м²
35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€440,303
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
4
2
165 м²
5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€621,000
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