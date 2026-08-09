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Купить жилую недвижимость в Konak, Турция

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46 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Погрузитесь в слияние здоровья, роскоши и удобства с этим новаторским проектом в Стамбуле. С…
$692,318
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Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Расположенные в пышном зеленом районе Сарыер, одном из самых дружественных к природе районов…
$675,886
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
$4,88 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$388,452
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Этаж 1/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$1,28 млн
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Квартира в Konak, Турция
Квартира
Konak, Турция
Инвестиционный проект 4★ отеля под управлением Wyndham в Измире Уникальная возможность до…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 16/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$763,030
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 5/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$1,53 млн
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 12/34
Квартира с видом на море и общим бассейном рядом с метро в Конаке, Измир Квартира расположен…
$199,945
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$549,151
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/10
Просторные квартиры с видом на море в Измире, Алсанджак Эти квартиры расположены на побережь…
$1,50 млн
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$824,017
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Квартира 6 комнат в Konak, Турция
Квартира 6 комнат
Konak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 6/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$1,75 млн
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/27
Элегантные квартиры в проекте с охраной в Измире в районе Конак Конак — финансовый и деловой…
$241,616
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 8/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$746,845
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Пентхаус 5 комнат в Konak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Этаж 45/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$1,76 млн
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$987,891
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Дуплекс 4 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 8/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$830,085
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/9
Новая квартира с балконом недалеко от моря в Измире, Алсанджак Эта недавно построенная кварт…
$399,890
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 7/8
$552,825
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$639,223
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/34
Квартира рядом с метро в жилом комплексе с видом на море в Конаке, Измир Квартира расположен…
$210,347
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$1,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 23/34
Квартиры с видом на море в жилом комплексе рядом с метро в Конаке, Измир Конак – один из сам…
$199,945
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$560,712
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/27
Элегантные квартиры в проекте с охраной в Измире в районе Конак Конак — финансовый и деловой…
$340,946
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Дуплекс 3 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 8/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$682,103
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4/27
Элегантные квартиры в проекте с охраной в Измире в районе Конак Конак — финансовый и деловой…
$673,802
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Дуплекс 5 комнат в Konak, Турция
Дуплекс 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 8/10
Квартира в новом жилом комплексе в Измире в районе Алсанджак Специально спроектированная ква…
$927,198
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$752,626
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