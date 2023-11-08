Купить жилую недвижимость в Konak, Турция

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Жильё в Konak, Турция

квартиры
36
36 объектов найдено
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€4,50 млн
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Этаж 23/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€1,60 млн
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 27/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€890,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 25/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€860,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 19/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€830,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 18/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€825,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 15/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€800,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 13/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€790,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 12/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€785,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 11/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€780,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 10/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€755,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€750,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€740,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 8/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€660,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 7/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€655,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€640,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€635,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Квартира 3 спальни в Konak, Турция
Квартира 3 спальни
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€620,000
Квартира 3 спальни в Konak, Турция
Квартира 3 спальни
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 20/25
Новый проект в сердце города Измира. Проект находиться в историческом и развивающемся рай…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Konak, Турция
Квартира 2 спальни
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 10/25
Новый проект в сердце города Измира. Проект находиться в историческом и развивающемся рай…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Konak, Турция
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Количество этажей 32
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция Рези…
€1,24 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€440,303
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€621,000
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