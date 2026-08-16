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Купить жилую недвижимость в Эрдемли, Турция

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квартиры
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436 объектов найдено
Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/10
$45,078
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Квартира 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 4/10
$6,22 млн
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1 Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом…
$46,077
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/10
$43,922
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/10
$46,812
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/10
$45,078
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/10
$45,656
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/10
$45,656
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/12
$2,55 млн
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном недалеко от побережья Аяш в Мерсине, Эрдемли Но…
$108,614
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 13
Стильные квартиры рядом с пляжем и удобствами в Мерсине, Эрдемли Квартиры на продажу в Эрдем…
$90,304
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры с видом на море в районе Аяш в Мерсине Мерсин — популярный город на Средиземн…
$214,797
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/10
$45,078
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 14
Квартиры по доступным ценам в пешей доступности от моря в Мерсине, Эрдемли Мерсин, жемчужина…
$97,759
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/10
$46,234
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/10
$45,656
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Квартира 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 8
Квартиры с 3 спальнями в центре Эрдемли, Мерсин Мерсин – город в регионе Восточного Средизем…
$167,420
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Новые квартиры с видом на море в Мерсине, Эрдемли Новые квартиры расположены в развивающемся…
$117,271
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/10
$42,766
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж -1/10
$43,344
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Квартира 1 спальня в Эрдемли, Турция
Квартира 1 спальня
Эрдемли, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Мерсин, известный как «Жемчужина Средиземноморья», быстро становится одним из главных инвест…
$77,942
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/10
$45,078
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Новая недвижимость с видом рядом с пляжем в Мерсине, Эрдемли Новые квартиры в Мерсине находя…
$64,776
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/10
$46,234
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с одн…
$52,771
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 10/15
$4,07 млн
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/10
$46,234
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
Инвестиционные квартиры в богато оснащенном комплексе в Мерсине, Эрдемли Расположенный на юг…
$68,139
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж -1/10
$43,344
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Квартира 3 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 3 комнаты
Elvanli, Турция
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/10
$89,000
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