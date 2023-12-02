Купить жилую недвижимость в Невшехире, Турция

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Жильё в Невшехир, Турция

квартиры
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Akarca, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€143,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Uchisar, Турция
Квартира 1 спальня
Uchisar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаются классные апартаменты 1+1 Оба, с ВНЖ, Тапу есть 🔹45.М2  🔹1 этаж  (высокий, ур…
€108,000
в месяц
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Uchisar, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Uchisar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом компле…
€407,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Akarca, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€60,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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