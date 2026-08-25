Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Невшехир
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Невшехире, Турция

;
Аванос
132
169 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/12
Что вы получаете: Современный жилой комплекс на территории площадью 6 000 м². Проект предлаг…
$72 766
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Квартира с планировкой 1+1 общей площадью 60 м², полностью меблирована и г…
$183 555
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект с инфраструктурой …
$104 599
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Уютные апартаменты 1+1 в современном жилом комплексе с развитой инфраструк…
$73 071
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Двухкомнатная квартира в современном жилом комплексе с отельной инфраструк…
$119 760
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Представляем вашему вниманию уникальную возможность приобрести двухкомнатн…
$138 450
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Уникальную возможность стать владельцем недвижимости в бутиковом комплексе…
$145 089
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторная квартира площадью 65 м², расположенная на 2 этаже элитного комп…
$227 236
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Элегантная квартира 1+1 в клубном доме на 3 этаже, площадью 56 м², с панор…
$105 861
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, современность и высокое ка…
$216 300
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Квартира 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Эта просторная квартира с отдельной кухней и 5 спальными комнатами – отлич…
$405 884
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитный комплекс в Алании для…
$207 178
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Просторная угловая квартира площадью 122 м² с большим балконом и собственн…
$121 238
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/9
Что вы получаете: Квартиру планировкой 2+1 с дизайнерским оформлением в комплексе, расположе…
$160 768
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты вблизи моря в районе Демирта…
$277 077
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в районе Демирташ, Алания. …
$99 036
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс в трех километ…
$204 582
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Жилой комплекс класса люкс, включающий 17 квартир, расположенных в одном 5…
$179 404
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Потрясающий двухуровневый пентхаус площадью 100 м² на 6 и 7 этажах нового …
$370 753
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и коммерческая недвижимость в ново…
$196 274
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе…
$168 034
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/5
Для аренды Что вы получаете: Роскошный петнхаус на 11-м и 12-м этажах в Махмутларе, Аланья,…
$370 236
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Квартира 1+1 в новом доме в Каргыджаке, всего 500 м до моря. Идеальный вар…
$94 954
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплексе в районе Окурджалар. Район\пляж: Компле…
$90 242
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе класса люкс в районе Д…
$162 463
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Просторный пентхаус 2+1 с мебелью, расположенный в живописном районе Каргы…
$214 012
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$201 464
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$137 426
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 7/11
Что вы получаете: Новый комплекс в тихой части района Махмутлар. О строительстве: Строитель…
$145 397
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Таунхаус 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Этот стильный дуплекс 4+1 площадью 200 м² полностью готов к заселению. В к…
$161 978
Оставить заявку

Типы недвижимости в Невшехире

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Невшехире, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти