Купить жилую недвижимость в Кепезе, Турция

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Жильё в Kepez, Турция
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63 объекта найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kepez, Турция
1
1
40 м²
1/8
Представляю вашему вниманию крупнейший инновационный проект Турции Sur Yapı Antalya, который…
€108,000
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Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2
1
48 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€135,000
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Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3
1
67 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€144,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на горы, с Онлайн-показ
Kepez, Турция
3
1
126 м²
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€305,939
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на горы, с Онлайн-показ
Kepez, Турция
1
1
57 м²
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€168,449
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Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на горы, с Онлайн-показ
Kepez, Турция
2
1
100 м²
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€305,939
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Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на горы, с Онлайн-показ
Kepez, Турция
2
1
77 м²
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€175,733
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Kepez, Турция
2
59 м²
Проект будет построен на участке 7371 кв. м. и состоять из 3 блоков всего 108 квартир и 2 то…
€155,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kepez, Турция
3
69 м²
14
Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция Резиденц…
€123,461
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Kepez, Турция
3
84 м²
11
Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция …
€229,872
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kepez, Турция
3
110 м²
10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
€240,412
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Duraliler, Турция
6
5
445 м²
4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
€2,00 млн
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Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2
1
48 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€135,000
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Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3
1
67 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€144,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kepez, Турция
1
1
57 м²
8
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА: Сами готовят документ с банка для гражданства. ТАПУ для гражданства в…
€110,174
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kepez, Турция
1
1
58 м²
7
Проект будет построен на участке 7371 кв м и состоять из 3 блоков всего 108 квартир и 2 торг…
€141,133
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Квартира 1 спальня с видом на горы
Kepez, Турция
1
1
60 м²
2/3
Новая квартира 1+1 Кепез, Анталья, район Варсак Близость городской инфраструктуры. Прекр…
€93,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
4
131 м²
2/2
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
€340,800
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
3
82 м²
1/1
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€209,200
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kepez, Турция
2
42 м²
1/1
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
€106,400
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Квартира 3 спальни с садом, с видом на город, с кафельным полом
Kepez, Турция
1
1
120 м²
Добро пожаловать домой с просторным ухоженным блоком в отличном состоянии. Безмятежный район…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на город
Kepez, Турция
1
1
65 м²
Переезжайте сегодня в совершенно новые построенные дома, расположенные в семейном районе с л…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на город
Kepez, Турция
1
1
70 м²
Цены на квартиры на продажу в Анталии растут день ото дня. Если вы хотите инвестировать в с…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на город, с кафельным полом, с Open Car Park
Kepez, Турция
1
1
70 м²
Квартиры на продажу в Кепезе предлагают вам отличную инвестиционную возможность! Не упустит…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на город, с кафельным полом, с Camera System
Kepez, Турция
1
1
65 м²
Передайте привет своим новым построенным домам, желанным в тихом месте, в непосредственной б…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с садом, с кафельным полом, с Open Car Park
Kepez, Турция
1
1
70 м²
Знаете ли вы, каково это, когда вы открываете новую книгу в первый раз или когда покупаете н…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на город
Kepez, Турция
1
1
76 м²
Покупка дома в Кепе - это упущенная возможность для финансовых вложений. В ваших руках получ…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с садом, с видом на город, с кафельным полом
Kepez, Турция
1
1
50 м²
Сделайте инвестиции, чтобы гарантировать ваше будущее с квартирой на продажу в Анталии. Цены…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с садом, с видом на город, с газовым отоплением
Kepez, Турция
1
1
50 м²
Вы ищете недорогой и удачно расположенный дом? Не смотри дальше. Квартира на продажу в Антал…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с кафельным полом
Kepez, Турция
1
1
75 м²
Добро пожаловать домой с совершенно новым устройством, переполненным дизайном и пространство…
Цена по запросу
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