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Купить жилую недвижимость в Кепезе, Турция

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275 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63 340
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Квартира 5 спален в Kepez, Турция
Квартира 5 спален
Kepez, Турция
Количество спален 5
Площадь 163 м²
Просторные квартиры с панорамными видами на Анталью — от 150 до 227 м² Жить в Анталье, но вд…
$441 719
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Квартира 2 спальни в Кепез, Турция
Квартира 2 спальни
Кепез, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Мы рады представить эти стильные двухкомнатные апартаменты на продажу в Алтынташе, одном из …
$403 970
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Квартира 1 комната в Kepez, Турция
Квартира 1 комната
Kepez, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
$245 000
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 7
Квартиры на продажу в 60 м от трамвайной линии в Анталии, Кепез Кепез – один из самых востре…
$207 895
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Квартира 6 комнат в Kepez, Турция
Квартира 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с бассейном в Кепезе, Чанкая в Анталии Анталия продолжает привлекать вн…
$207 895
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Комплекс, построенный в 2023 году, расположен в районе Гёксу в Анталье/Кепез. Он находится в…
$105 259
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
ЦенаКвартира, 1+1, 50m², €74,000Квартира, 2+1, 100m², €108,000Квартира, 3+1 (Garden Duplex),…
$85 151
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Дом 3 комнаты в Kepez, Турция
Дом 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Сдвоенные виллы в комплексе с бассейном в Кепезе, Анталия Предлагаемые виллы расположены в р…
$270 842
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Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Комплекс, построенный в 2025 году, расположен в районе Анталья / Кепез. Комплекс включает в …
$70 173
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Квартиры в новом проекте с двумя парковками в Кепезе, Анталия Проект находится в быстро разв…
$121 412
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
ЦенаКвартира, 2+1Этаж: 1, , 100m², €291,000
$334 849
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
Квартиры в охраняемом комплексе с бассейном в Алтынове, Анталия Квартиры расположены в район…
$128 765
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Квартира 1 комната в Kepez, Турция
Квартира 1 комната
Kepez, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$313 000
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Вилла 3 комнаты в Кепез, Турция
Вилла 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
$220 054
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$111 489
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Квартира 1 комната в Kepez, Турция
Квартира 1 комната
Kepez, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартиры в рассрочку в 250 метрах от шоссе D-400 в Кепезе, Анталия Квартиры в новом проекте …
$72 964
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
$3,66 млн
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Квартиры в новом проекте с двумя парковками в Кепезе, Анталия Проект находится в быстро разв…
$233 484
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с балконами или террасами в проекте с общим бассейном в Анталии, Алтынова Микрорайо…
$172 778
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/6
$5,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$369 168
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Квартиры в комплексе с бассейном и парковкой в ​​Анталии, Кепез Предлагаемые на продажу квар…
$103 948
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Квартира 2 спальни в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Artemis Residence
$245 000
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 6
Квартиры с отдельными кухнями и 2 ванными комнатами в районе Февзи Чакмак, Кепез, в Анталии …
$187 955
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Квартиры в жилом комплексе недалеко от аэропорта и торгового центра в Анталии Этот жилой ком…
$162 059
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Современные квартиры рядом с городской больницей Анталии в районе Чанкая, Кепез Предлагаемые…
$177 448
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 спальней в 200 метрах от трамвая в Кепезе, Анталия Район Кепез в Анталии – один…
$74 715
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Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 2 кухнями в Анталии, Кепез Предлагаем купить квартиру…
$148 262
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Дуплекс 4 комнаты в Кепез, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
$4,94 млн
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