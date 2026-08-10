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Купить жилую недвижимость в Газипаше, Турция

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161 объект найдено
Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/10
$172,220
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$91,334
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/10
$172,220
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
В Газипаше, район Пазарджи, в качественном жилом комплексе с открытым пространством вокруг, …
$58,375
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/10
$156,039
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$127,172
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$83,990
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/10
$159,506
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/10
$165,285
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Квартира в Газипаша, Турция
Квартира
Газипаша, Турция
D:631🏡 Газипаша | район Пазарджи | 1 км до моря   В продаже квартира 1+1, 35 м² на в…
$50,100
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/10
$165,285
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/10
$169,909
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/10
$160,662
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/10
$150,259
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$115,312
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
$131,766
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/10
$179,156
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Gazipaşa Pazarcı, irabanye n'ibarabara ry'ubushuhe 1+1 Amazu mu nzu nziza cane 1+1 50m2 Am…
$83,030
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
$175,688
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$84,217
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Дом в Газипаша, Турция
Дом
Газипаша, Турция
Sea-View Apartment in Gazipaşa – 2BR, Terrace & Private Garden (Panorama Residence) Looking…
$199,088
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: Стильные и полностью меблированные апартаменты 1+1 в новом современном жил…
$81,644
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплекс в тихом районе Газипаша. Рай…
$88,498
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Квартира 1 спальня в Газипаша, Турция
Квартира 1 спальня
Газипаша, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира в Газипаше на продажуКвартира в Газипаше на продажу – Эта квартира в Газипаше на пр…
$70,452
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Расположение в торговом центре Газипаши Высококачественное строительство Кумхуриет / Пазар…
$81,302
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/10
$169,909
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$150,255
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Светлую меблированную квартиру планировки 1+1 общей площадью 50 м² в новом…
$69,371
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и лес в центре Газипаши, Анталия Расположенный к востоку от Антали…
$110,568
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 7
Что вы получаете: Современные апартаменты формата 1+1 площадью 64,5 м², расположенные на 7 э…
$107,269
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