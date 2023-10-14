Купить жилую недвижимость в Аксу, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Aksu

Жильё в Aksu, Турция

квартиры
11
11 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Calkaya, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Calkaya, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
На площади 35 000 квадратных метров расположен жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии, к…
€147,550
Квартира с видом на море, с видом на горы в Calkaya, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Calkaya, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Calkaya, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Calkaya, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Calkaya, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Calkaya, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Calkaya, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Calkaya, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Эксклюзивный проект премиум-класса в восточной части Анталии, в районе Алтынташ. Квартиры в …
€139,800
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Calkaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Calkaya, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 7
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€279,667
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Calkaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Calkaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€174,079
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Aksu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Aksu, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Квартира мечты 1+1 с собственным садомРайон: Анталья, Аксу, АлтынташПостроенный на земельном…
€155,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Aksu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Aksu, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Шикарная квартира 1+1 в привлекательном новом комплексе АнталииРайон: Анталья, Аксу, Алтынта…
€130,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Calkaya, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Calkaya, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Квартира 1+1 в новом комплексе люкс качества рядом с аэропортом в АнталииРайон: Анталья, Акс…
€144,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Calkaya, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Calkaya, Турция
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
Квартира 2+1 в новом комплексе люкс качества рядом с аэропортом в АнталииРайон: Анталья, Акс…
€236,000
Realting.com
Перейти