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Купить жилую недвижимость в Восточной Анатолии, Турция

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Ыгдыр
126
Ыгдыр
126
Элязыг
32
Каракочан
16
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178 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различной планировки в комплексе с…
$139 095
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Квартира 1 спальня в Gulveren, Турция
Квартира 1 спальня
Gulveren, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$174 497
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Квартира 3 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 3 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
$4,65 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в строящемся комплексе…
$163 019
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Квартира в Gulveren, Турция
Квартира
Gulveren, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные квартиры расположены в Кепезе, Gulveren Neighborhood, Анталия, в комплексе смешанн…
$577 004
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Квартира 2 спальни в Osmanaga, Турция
Квартира 2 спальни
Osmanaga, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
Откройте для себя идеальную студию для продажи в оживленном районе Османага Кадыкой, Стамбул…
$347 910
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в развитом район…
$215 876
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Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: Просторную и светлую квартиру 1+1 площадью 50 м² в новом современном жилом…
$69 713
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Квартира 3 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 3 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
Что вы получаете: полностью меблированную квартиру 2+1 площадью 85 м² на 3 этаже, вид на мор…
$112 351
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Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/7
$7,56 млн
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Квартира 2 спальни в Osmanaga, Турция
Квартира 2 спальни
Osmanaga, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
Откройте для себя идеальные квартиры-студии для продажи в оживленном районе Османага в Кадык…
$347 910
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Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
$2,33 млн
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Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
$2,30 млн
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Квартира 2 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 2 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$269 040
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Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
$3,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 3 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 3/8
Что вы получаете: Это светлая и полностью готовая к проживанию квартира с мебелью и соврем…
$102 352
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Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/8
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем стильной и современной квартиры в новом ком…
$67 061
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Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/5
$6,45 млн
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Квартира в Yesilbayir, Турция
Квартира
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни с умными квартирами, расположенными в престиж…
$686 480
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Квартира 2 спальни в Osmanaga, Турция
Квартира 2 спальни
Osmanaga, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
Откройте для себя идеальные квартиры-студии для продажи в оживленном районе Османага Кадыкой…
$347 910
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Квартира 2 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 2 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$331 214
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Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Эта квартира — не просто жильё, а ваш личный оазис для отдыха и жизни. Про…
$65 286
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Квартира 3 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 3 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$616 557
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Квартира 3 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$4,28 млн
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Квартира 4 комнаты в Ipekyolu, Турция
Квартира 4 комнаты
Ipekyolu, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/8
$6,39 млн
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Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: Современная квартира планировки 1+1, площадью 50 м², расположенная на 5-м …
$61 073
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Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Этаж 4/7
$8,72 млн
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Квартира 2 спальни в Osmanaga, Турция
Квартира 2 спальни
Osmanaga, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
350 метрах от остановки метро и знаменитой статуи Быка в Кадыкёе, 500 метрах от станции Marm…
$347 910
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект премиум класса в развито…
$146 884
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Квартира в Эдремит, Турция
Квартира
Эдремит, Турция
Площадь 2 м²
$13,66 млн
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Типы недвижимости в Восточной Анатолии

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Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

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с видом на горы
с бассейном
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