Купить жилую недвижимость в Восточной Анатолии, Турция

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Жильё в Восточная Анатолия, Турция

Ыгдыр
7
12 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем вам прекрасную возможность приобрести жилье в элитном комплексе в самом сердце …
€134,500
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+905309530445 s.antonov@inesthomes.org
Квартира в Tatlisu, Турция
Квартира
Tatlisu, Турция
Общая площадь проекта 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пля…
€115,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Представляем Вашему вниманию новую резиденция со собственной множественной инфраструктурой. …
€169,000
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Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с Fitnes в Kale, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с Fitnes
Kale, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
Роскошный Дублекс 4+1 в районе КалеРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРазвитая инфраструктура. С в…
€396,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Строительсво нового комплекса  в Алании, в районе Оба. Paйoн Oбa и oднoимeнный пляж нaxoдят…
€150,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
С ноября 2019 года. В районе Оба в Алании начинается строительство элегантного комплекса, со…
€81,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Оба - это хорошо известная зеленая часть Алании, по сравнению с другими частями Аланьи, там …
€109,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Мы предлагаем искренний и простой проект, который облегчит ваши потребности, где Вы будете с…
€106,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Рады представить вам новый проект в зелёном районе Оба. Преимуществом жизни в этом районе ст…
€115,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Представляем Вашему вниманию новый строящийся шикарный объект! Проект - уникальный выбор дл…
€90,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Sazlipinar, Турция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Sazlipinar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 178 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Ч…
€80,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с furnishings в Dogansehir, Турция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Dogansehir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€360,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Восточная Анатолия

квартиры

Параметры недвижимости в Восточная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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