Купить жилую недвижимость в Черноморском регионе, Турция

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Турция
Жилая
Черноморский регион
Жильё в Черноморский регион, Турция
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71 объект найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
3
1
55 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€64,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
4
2
155 м²
7/7
Квартира в Роскошном Комплексе в Трабзоне, Беширли. Квартира находится в районе Беширли в Тр…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
3
1
85 м²
11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€164,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
2
1
65 м²
11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€138,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
2
1
58 м²
6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€51,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
3
1
95 м²
1/7
Просторная Квартира с Качественным Ремонтом в Трабзоне. Меблированная квартира 2+1 в Трабзон…
€84,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
4
2
150 м²
6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
5
2
193 м²
6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€197,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ортахисар, Турция
4
2
160 м²
12
Недвижимость в Трабзоне по Доступным Ценам. Большой комплекс состоит из 10 корпусов и распол…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
4
2
150 м²
8
Квартиры в Ортахисаре с Видом на Природу Для Комфортной Жизни Современные квартиры расположе…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arakli, Турция
4
2
145 м²
5
Уникальная Недвижимость в Трабзоне для Спокойной Жизни. Уникальная недвижимость расположена …
€79,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yomra, Турция
4
2
175 м²
13
Квартиры в Трабзоне с Изумительным Видом на Море и Природу. Квартиры в Трабзоне расположены …
€124,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
5
2
190 м²
12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€203,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
3
2
165 м²
12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€183,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
4
2
151 м²
12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€167,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
6
4
315 м²
6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
4
2
150 м²
6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€207,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
3
2
120 м²
6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€146,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
6
5
500 м²
3
Виллы с Видом на Море в Большом Комплексе в Трабзоне. Виллы на продажу в Араклы в Трабзоне. …
€513,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Yalincak, Турция
4
3
180 м²
9
Просторные Квартиры на Продажу в Трабзоне, Ялынджак в Роскошном Комплексе Квартиры на продаж…
€112,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
3
1
85 м²
6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€62,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
4
2
162 м²
11
Квартиры с Прекрасным Видом в Комплексе с Охраной в Трабзоне. Новые квартиры с прекрасным ви…
€91,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
4
2
150 м²
8
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Арсине, Трабзон. Квартиры в новостройке расположены …
€121,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Ortakoey, Турция
7
3
400 м²
2
Элитная Каменная Вилла с Видом на Природу в Трабзоне, Мачка. Стильная каменная вилла располо…
€1,12 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
5
5
177 м²
3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
6
5
390 м²
3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€491,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Ортахисар, Турция
4
2
177 м²
9
Новые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Ортахисаре, Трабзон. Квартиры люкс-класса расположен…
€111,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
8
5
550 м²
3
Виллы с Видом на Море в Ортахисаре, Трабзон, Рядом с Аэропортом. Шикарные виллы расположены …
€1,12 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
4
3
335 м²
10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€317,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
5
3
276 м²
10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€279,000
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