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Купить жилую недвижимость в Серике, Турция

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151 объект найдено
Вилла 9 комнат в Серик, Турция
Вилла 9 комнат
Серик, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 117 м²
Количество этажей 3
$1,05 млн
НДС
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Вилла 9 комнат в Серик, Турция
Вилла 9 комнат
Серик, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 088 м²
Количество этажей 3
1088 м2 земли 9 комнат 1 турецкая баня 1 гостиная  Здание площадью 350 м2 Кам…
$1,40 млн
НДС
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Квартира в Серик, Турция
Квартира
Серик, Турция
$329 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Пентхаус 3 комнаты в Серик, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/3
Квартира с 2 спальнями и бассейном в центре Белека Белек – один из самых востребованных райо…
$91 643
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Меблированная квартира рядом с инфраструктурой в Белеке, Анталия Квартира на продажу располо…
$146 406
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Кадрие, Анталия Кадрие располагается в р…
$510 163
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельный меблированный дом с 3 спальнями и собственным бассейном в Белеке, Анталия Этот пре…
$447 325
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с бассейном на продажу в Белеке, Анталия Белек, один из самых престижн…
$478 643
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Квартиры рядом с полями для гольфа и пляжем в Белеке, Анталья Квартиры находятся в Белеке, А…
$250 246
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Квартира 4 комнаты в Серик, Турция
Квартира 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/7
$9,01 млн
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 7
Площадь 404 м²
$1,42 млн
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
$8,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном рядом с пляжем и полями для гольфа в Белеке Вилла расположена в …
$370 285
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
$4,13 млн
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в Белеке, Анталия, с большим садом и террасой, недалеко от пляжа Белек, попу…
$558 027
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/4
Благоустроенные квартиры на продажу в престижном месте в Белеке, Анталия Белек – одно из сам…
$218 308
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в Белеке, Анталия, рядом со всей городской инфраструктурой Современн…
$296 072
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Благоустроенные квартиры на продажу в престижном месте в Белеке, Анталия Белек – одно из сам…
$103 948
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Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с 4 спальнями, частным бассейном и садом в Белеке, Анталия Вилла распо…
$519 414
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Дом 5 комнат в Серик, Турция
Дом 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Отремонтированная меблированная вилла на продажу в Кадрие, Анталия Кадрие – одно из самых из…
$197 384
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Готовая меблированная квартира в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия, рядом со всей инфр…
$108 036
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Новая жизнь начинается в самом привлекательном районе Стамбула, Нишанташи. Новый проект подн…
$863 096
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Дом 5 комнат в Серик, Турция
Дом 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Сдвоенная видда с собственным бассейном в Белеке Белек – один из самых престижных районов Ан…
$348 261
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Площадь 280 м²
$1,29 млн
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Дом 3 комнаты в Серик, Турция
Дом 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Меблированная трехэтажная вилла в комплексе с бассейном в Белеке Белек – один из самых прест…
$185 805
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Вилла 10 комнат в Серик, Турция
Вилла 10 комнат
Серик, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 9 спальнями и собственным садом рядом с полями для гольфа в районе Кадрие…
$1,55 млн
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Инвестиционные квартиры с 4 спальнями в элитном комплексе с бассейном в Анталии, Белек Кварт…
$266 070
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Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Сдвоенная вилла с собственным садом в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия Двухквартирная…
$213 503
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном в центре Белека Белек – один из самых престижных тури…
$200 498
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Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированная сдвоенная вилла рядом с пляжем и полями для гольфа в Белеке Сдвоенная вилла ра…
$222 711
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