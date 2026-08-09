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Купить жилую недвижимость в Фетхие, Турция

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95 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая 4-комнатная квартира в комплексе в центре Фетхие Фетхие – один из самых популя…
$218,605
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$673,802
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями, собственным бассейном и садом в закрытом жилом комплексе в Фетхие, Кызы…
$512,645
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с собственным бассейном рядом со всеми удобствами в Чалыше, Фетхие Фетхие, р…
$732,344
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$802,338
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями в центре Фетхие, Мугла Известный своими пляжами, плодородными …
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с 3 спальнями, бассейном и садом в гостиничной зоне Фетхие Вилла расположе…
$1,56 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры с 3 спальнями в 700 метрах от моря в Фетхие Фетхие – престижный прибрежны…
$349,556
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы в центре Фетхие в нескольких минутах ходьбы от пляжа Чалыш Фетхие с его красивыми бухт…
$985,855
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Реальная недвижимость YILTAŞ HOMES REAL ESTATEРасположенная в Хисарёню, одном из самых ценны…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом рядом со всей инфраструктурой и Олюденизом в Оваджике, Фетхие Фетхие — один из…
$1,07 млн
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,14 млн
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Меблированные виллы с высоким арендным доходом в Фетхие, Турция Фетхие расположен на востоке…
$667,736
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Вилла 1 комната в Фетхие, Турция
Вилла 1 комната
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Дом Тек Еткили ЙилташаДля продажи 4+1 Два тада VILLA для продажи домаРасположен в Daily Hous…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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English
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартиры в проекте с общим бассейном в шаговой доступности от пляжа в Фетхие, Мугла Роскошны…
$261,280
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями, бассейном и садом в Фетхие, Олюдениз, Хисароню Олюдениз — это…
$376,891
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с садом и собственным бассейном в Олюденизе, Фетхие Вилла расположена в Хиса…
$547,995
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Отдельные виллы с 4 спальнями рядом с инфраструктурой в Фетхие, Акарджа Эти уютные виллы рас…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Этаж 1/3
Меблированные и хорошо оборудованные виллы в Фетхие, Олюдениз Фетхие — это популярное место,…
$805,074
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Дом 4 спальни в Олюдениз, Турция
Дом 4 спальни
Олюдениз, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Фетхие, известный своим теплым средиземноморским климатом, пышными плодородными землями и по…
$1,36 млн
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Дом 3 спальни в Олюдениз, Турция
Дом 3 спальни
Олюдениз, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Фетхие - известное место, известное своими всемирно известными бухтами, парапланеризмом, про…
$875,613
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с просторной планировкой и удобствами в Фетхие, Олюдениз Фетхие — один из са…
$1,75 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящие виллы с частными бассейнами и видом на природу в Оваджике, Олюденизе, Фетхие…
$453,054
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Дом 4 спальни в Олюдениз, Турция
Дом 4 спальни
Олюдениз, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Расположенный между величественными горами Бабадаг и Мендос и окруженный пышными сосновыми л…
$1,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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