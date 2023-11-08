Купить жилую недвижимость в Фетхие, Турция

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Жильё в Фетхие, Турция

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65 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Просторная Отдельная Недвижимость в Нескольких Минутах Ходьбы от Всех Удобств в Фетхие Овадж…
€578,000
Вилла 2 спальни в Фетхие, Турция
Вилла 2 спальни
Фетхие, Турция
Количество спален 2
Площадь 182 м²
В продаже  шикарная пара вилл,  рассположенных на  одном участке в Кирме (Фетхие). Это  запа…
€3,07 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Наша компания рада представить вам уникальный новый проект в самом центре Фетхие с видом на …
€364,768
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Эти новые современные виллы расположены в самом популярном курортном районе Фетхие ,Чалыш. О…
€617,825
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Эти виллы с тремя спальнями, расположенные в Коджа Чалыш, Фетхие, были построены по самым вы…
€661,142
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Современные новые апартаменты на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа! …
€353,369
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Современные новые виллы на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа. Общая…
€667,981
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Благодаря тому, что пляж Чалыш находится в нескольких минутах ходьбы, а множество супермарке…
€547,152
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Новые современные виллы на продажу в Фетхие ,в пешей доступности к знаменитому пляжу и набер…
€746,634
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу красивая квартира, расположенная в городе Фетхие - излюбленном курор…
€190,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в мир утонченной роскоши и уединенного комфорта в самом сердце города Фетхи…
€210,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу квартира, расположенная в районе Деликташ Фетхие. Район находится в …
€155,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Представлена на продажу квартира в отличном жилом комплексе Оваджика курортного Фетхие. Этот…
€180,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представлена квартира от застройщика, расположенная всего в 5 минутах от пляжа Чалыш Фетхие.…
€154,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Karakecililer, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы с крыты…
€650,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Karakecililer, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Karakecililer, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция Резиденция располагает состоит…
€272,914
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Karakecililer, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы со стеклянны…
€606,501
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Karakecililer, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются качественные трехэтажные вилл…
€470,542
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€458,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€769,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Бунгало с Видом на Лес и Горы в Мугле, Фетхие Бунгало по концепции "хоббит" расположено в Фе…
€653,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€925,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€734,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€914,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€867,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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