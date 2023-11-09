Купить жилую недвижимость в Милясе, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Milas

Жильё в Milas, Турция

квартиры
30
дома
44
74 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Guelluek, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этот уникальный проект, расположенный в живописном районе Милас Муглы, олицетворение роскоши…
€1,20 млн
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bogazici, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Квартиры на продажу находится в центре Бодрума. Бодрум является частью провинции Мугла и одн…
€1,90 млн
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bogazici, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Виллы на продажу находится в центре Бодрума. Бодрум является частью провинции Мугла и одним …
€1,19 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bogazici, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Квартиры на продажу находится в центре Бодрума. Бодрум является частью провинции Мугла и одн…
€1,11 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Виллы на продажу находится в Гюллюке. Гюллюк — великолепный портовый город недалеко от Бодру…
€1,55 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Виллы на продажу находится в Гюллюке. Гюллюк — великолепный портовый город недалеко от Бодру…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Просторный Особняк с Частным Бассейном и Видом на Море в Бодруме Адабуку Отдельностоящий дом…
€1,69 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Guelluek, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Виллы в комплексе в Бодруме представляют собой воплощение исключительной роскоши и утонченно…
€530,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Морем, Пристанью для Яхт и Аэропортом Квартира в Мугле, Мил…
€188,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Guelluek, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, …
€557,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Guelluek, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Guelluek, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция …
€465,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Doerttepe, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
€422,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€957,859
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meselik, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meselik, Турция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€346,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/3
Первоклассные Виллы в Комплексе с Услугами Консьержа в Бодруме, Адабюкю, Недалеко от Аэропор…
€1,17 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Bogazici, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Прекрасным Видом на Озеро в Бодруме, Адабюкю Апартаменты расположены в одном из с…
€164,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Bogazici, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Роскошные Виллы с Личной Парковкой в Лучшем Месте Бодрума Предлагаемые на продажу виллы нахо…
€797,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море и Озеро в Бодруме, Адабюкю Предлагаемые на продажу квартиры находят…
€213,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Море и Озеро в Миласе, Адабуку Предлагаемые на продажу …
€426,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Doerttepe, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Doerttepe, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Уютные Квартиры с Видом на Море в Мугле, Бодрум с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Квартир…
€172,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Doerttepe, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Doerttepe, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Уютные Квартиры с Видом на Море в Мугле, Бодрум с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Квартир…
€140,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Меблированные Квартиры у Моря в Отмеченном Наградами Проекте в Бодруме, Адабюкю Меблированны…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Guelluek, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Виллы в Миласе в Окружении Природы с Эркерными Окнами для Спокойной Жизни Роскошные виллы ра…
€553,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Guelluek, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Виллы в Миласе в Окружении Природы с Эркерными Окнами для Спокойной Жизни Роскошные виллы ра…
€405,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Guelluek, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Виллы в Миласе в Окружении Природы с Эркерными Окнами для Спокойной Жизни Роскошные виллы ра…
€409,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Просторные Дома с Видом на Море и Пристань в Миласе, Мугла Дома на продажу в Миласе, Мугла р…
€1,44 млн

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти