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Купить жилую недвижимость в Милясе, Турция

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112 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс класса люкс в тихом, элитном районе К…
$149,110
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Квартира 2 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 2 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море рядом с аэропортом в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе — один из быстро…
$137,284
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с садом в Мугле, Милас, в окружении природы Отдельные виллы расположены в Бо…
$364,174
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$870,200
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Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
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Квартира 1 комната в Миляс, Турция
Квартира 1 комната
Миляс, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Восхождение в Эсенюрте, Ваджра Золото покорит ваше сердце своим превосходным расположением, …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Отдельные каменные дома с концепцией деревенского дома в инвестиционной зоне Кемиклер в Мугл…
$368,684
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартиры с видом на озеро в Адабюкю, Бодрум, с системой "умный дом" Квартиры расположены в р…
$189,543
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$653,236
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные виллы в проекте с развитой инфраструктурой в Адабюкю, Бодрум, Мугла Сдвоенные вилл…
$685,360
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
Дома с системой «умный дом» на лоне природы в Бодруме, Адабюкю Дома с системой «умный дом» р…
$352,504
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Квартира 3 комнаты в Dorttepe, Турция
Квартира 3 комнаты
Dorttepe, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
Квартира с 2 спальнями с видом на озеро в комплексе недалеко от аэропорта в Бодрум Район Дёр…
$126,016
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море рядом с аэропортом в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе — один из быстро…
$151,403
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Квартира с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю — это живописный рай…
$202,702
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Вилла 6 комнат в Миляс, Турция
Вилла 6 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Виллы с частным бассейном среди зелени в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе в Бодруме — это инвес…
$623,290
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Дом 6 комнат в Миляс, Турция
Дом 6 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Виллы с частным бассейном среди зелени в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе в Бодруме — это инвес…
$432,840
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Квартира 1 комната в Миляс, Турция
Квартира 1 комната
Миляс, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Площадь 340 м²
Расположенный всего в 5 минутах езды от побережья и моря, Морской дворец предлагает мирную ж…
$1,32 млн
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Дом 5 комнат в Миляс, Турция
Дом 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Виллы с видом на море в Миласе, Бозбюк Район Бозбюк в Миласе, Мугла, славится живописными бу…
$920,548
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,64 млн
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Дом 3 комнаты в Миляс, Турция
Дом 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Загородные виллы с системой «умный дом» в Мугле, Милас Загородные виллы расположены в проект…
$531,293
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Вилла в Mentes, Турция
Вилла
Mentes, Турция
Расположенная в престижном районе Бодрум-Адабюкю, эта эксклюзивная вилла с видом на море явл…
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Meselik, Турция
Вилла 6 комнат
Meselik, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 4 спальнями и 2 гостиными недалеко от аэропорта в Бодруме Район Мешелик с…
$484,259
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Просторную трехкомнатную квартиру на первой береговой линии в одном из сам…
$311,634
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Дом 3 комнаты в Миляс, Турция
Дом 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на озеро и природу рядом с аэропортом в Бодруме, Адабюкю Эти элегантные виллы …
$311,800
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Дом 5 комнат в Миляс, Турция
Дом 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Загородные виллы с системой «умный дом» в Мугле, Милас Загородные виллы расположены в проект…
$631,838
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Вилла 6 комнат в Bogazici, Турция
Вилла 6 комнат
Bogazici, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити на продажу в Бодруме Эта великолепная отдельно стоя…
$672,245
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Инвестиционная квартира рядом с пристанью Гюллюк в Миласе, Мугла Эта стильная квартира распо…
$184,977
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Недвижимость по разумной цене в окружении природы в Миласе, Мугла Недвижимость в Миласе расп…
$186,133
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Таунхаус 5 комнат в Миляс, Турция
Таунхаус 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Виллы с системой «умный дом» в премиальном проекте в Бодруме, Адабюкю Эти стильные виллы рас…
$2,27 млн
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