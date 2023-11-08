Купить жилую недвижимость в Айдыне, Турция

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48 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
2
45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Didim, Турция
4
120 м²
Прекрасные дуплекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, в окружении сосновых рощ. Дом с…
€198,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
4
130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€424,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
4
180 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
5
170 м²
Комплекс вилл с 8 современными виллами с видом на море и красивой природой Кушадасы. Двухуро…
€255,000
1
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Kusadasi, Турция
3
100 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
2
65 м²
Апартаменты с видом на море и город в центре Кушадасы, где находятся самые красивые пляжи в …
€86,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
4
143 м²
Резиденция предлагает современную жизнь своим расположением, особой атмосферой, социальными,…
€187,100
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
5
154 м²
Виллы находятся в центре Кушадасы, всего в 150 метрах от моря, где сочетаются исторические и…
€328,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
3
85 м²
В проекте есть 34 виллы, 28 из них 2+1 с площадью 85 м2 и 6 из них 3+1 с площадью 95 м2. Сей…
€216,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
6
300 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€352,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
4
150 м²
Отличная возможность для инвестиций и предварительной покупки во второй фазе дачного городка…
€340,500
1
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
3
94 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€138,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Didim, Турция
4
2
160 м²
2
Вилла дуплекс в ЖК Вид на бассейн 3+1 3 спальни зал с открытой кухней 160 м2…
€202,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
5
3
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 room…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Эгейский регион, Турция
5
3
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 room…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
4
3
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4
2
160 м²
5
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€175,000
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Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
4
2
180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
2
1
90 м²
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
3
1
140 м²
4/5
Район Эге - один из самых популярных и ценных поселков Кушадасы. Вид на море, доминирующий н…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
1
1
50 м²
5
Отельного типа комплекс, локация крутая прямо перед пляжем #1 в Кушадасы. У самого пляжа,…
€144,000
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Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
1
1
50 м²
Вид на море. С мебелью. Дому 13 лет. Находится у порта, с охраной, бассейном, имеет…
€82,000
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Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
2
1
114 м²
Район Караова – один из уникальных районов Кушадасы с его знаменитым пляжем, растянувшимся н…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
2
1
94 м²
Район Деермендере. Немного отдален от центра, район спокойный, зеленый, с широкими улицам…
€165,000
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Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
1
1
55 м²
Кушадасы, район Туркмен, центр. Квартира с декором и оформлением. Близко к морю, но он…
€105,000
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Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
1
1
60 м²
5
2 минуты до вокзала. До моря минут 20-25. Удобная локация. Рынок, автовокзал. Ко…
€63,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
2
1
70 м²
2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000
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Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
2
1
75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
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