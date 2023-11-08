Купить жилую недвижимость в Айдыне, Турция

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Жильё в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
27
Kusadasi
23
Didim
7
48 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Didim, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Didim, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Прекрасные дуплекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, в окружении сосновых рощ. Дом с…
€198,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€424,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€400,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Комплекс вилл с 8 современными виллами с видом на море и красивой природой Кушадасы. Двухуро…
€255,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€140,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Апартаменты с видом на море и город в центре Кушадасы, где находятся самые красивые пляжи в …
€86,000
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Резиденция предлагает современную жизнь своим расположением, особой атмосферой, социальными,…
€187,100
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 154 м²
Виллы находятся в центре Кушадасы, всего в 150 метрах от моря, где сочетаются исторические и…
€328,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
В проекте есть 34 виллы, 28 из них 2+1 с площадью 85 м2 и 6 из них 3+1 с площадью 95 м2. Сей…
€216,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€352,900
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Отличная возможность для инвестиций и предварительной покупки во второй фазе дачного городка…
€340,500
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€138,500
Дом 3 спальни в Didim, Турция
Дом 3 спальни
Didim, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Вилла дуплекс в ЖК Вид на бассейн 3+1 3 спальни  зал с открытой кухней 160 м2…
€202,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Вилла 4 спальни в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 room…
€340,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 room…
€340,000
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1…
€750,000
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 5
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€175,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€160,000
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Район Эге - один из самых популярных и ценных поселков Кушадасы. Вид на море, доминирующий н…
€105,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Отельного типа комплекс, локация крутая прямо перед пляжем #1 в Кушадасы. У самого пляжа,…
€144,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вид на море. С мебелью. Дому 13 лет. Находится у порта, с охраной, бассейном, имеет…
€82,000
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Район Караова – один из уникальных районов Кушадасы с его знаменитым пляжем, растянувшимся н…
€130,000
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Район Деермендере. Немного отдален от центра, район спокойный, зеленый, с широкими улицам…
€165,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Кушадасы, район Туркмен, центр. Квартира с декором и оформлением. Близко к морю, но он…
€105,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
2 минуты до вокзала. До моря минут 20-25. Удобная локация. Рынок, автовокзал. Ко…
€63,500
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000

Типы недвижимости в Айдын

квартиры
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Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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