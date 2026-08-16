Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коньяалты
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Коньяалты, Турция

;
квартиры
288
дома
32
320 объектов найдено
Квартира 1 комната в Коньяалты, Турция
Квартира 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Белая Дюна была спроектирована как современное, безопасное и доступное пространство для вас …
$685,000
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
$34,76 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Коньяалты, Турция
Квартира 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$220,000
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
$8,72 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/11
$7,20 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 6/6
$15,70 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
Квартиры в проекте с бассейном и парковкой в Анталии Квартиры расположены в районе Унджалы, …
$702,140
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в 300 м от моря и пляжа в Коньяалты, Анталия Квартиры расположены в мик…
$240,162
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Коньяалты, Турция
Квартира 4 спальни
Коньяалты, Турция
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Новый инвестиционный проект расположенный в одном из самых ценных мест в Анталии, Сарысу.  К…
$221,142
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Вилла 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с просторным садом в Чагларджа, Коньяалты, Анталия Район Чагларджа, часть окр…
$314,633
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
🌴 Просторный дуплекс 4+1 в районе Лиман — готов для комфортной жизни у моря! Предлагаем п…
$400,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$21,31 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 9/10
$8,14 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни
Коньяалты, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Проект Project расположен в районе Февзи Чакмак, что в районе Кепез Анталии. Проект предлага…
$84,716
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
$11,52 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Коньяалты, Турция
Квартира 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 350 м²
$1,48 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/9
Эти апартаменты расположены прямо рядом со всемирно известным пляжем Коньяалты и предлагают …
$362,963
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
$14,82 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Двухуровневая меблированная квартира 3+1 на продажу в Коньяалты Хурма, Анталья Продаётся …
$288,647
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Квартира 5 спален в Коньяалты, Турция
Квартира 5 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Расположение: Новый жилой комплекс расположен в престижном районе Сарысу, Коньяалты, в город…
$205,101
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Коньяалты, Турция
Квартира 4 спальни
Коньяалты, Турция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Этаж 8
Просторная квартира 3+1 с потрясающим видом на море в престижном комплексе! Ваш шанс стать в…
$1,06 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Квартиры с отдельными кухнями в проекте с общим бассейном в Коньяалты, Анталия Микрорайон Ху…
$280,439
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 12/13
$6,39 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Квартиры в проекте с бассейном и парковкой в Анталии Квартиры расположены в районе Унджалы, …
$460,382
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 6/6
Двухуровневая квартира с 5 спальнями и террасой в охраняемом комплексе с бассейном в Коньяал…
$576,056
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Коньяалты, Турция
Квартира 6 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Представлен на продажу пентхаус, расположенный в микрорайоне Алтынкум, крупного района город…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 8 спален в Коньяалты, Турция
Квартира 8 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 8
Площадь 450 м²
Престижная локация Коньяалты. Закрытый формат жизни. Архитектура и оснащение уровня luxury. …
$1,72 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Стильная квартира рядом с пляжем в Коньяалты, Анталья Двухуровневая квартира расположена в р…
$320,416
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
🏡 Видовая квартира 2+1 с мебелью и панорамным видом на горы в Хурме Предлагается к продаж…
$196,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти