Купить квартиру в Греции

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Квартира 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
20 м²
€ 29,000
A, Квартира 20 кв.м., меблированная, первый этаж, 1 уровень, в жилом районе, год постройки 1…
Квартира 3 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат
115 м²
€ 200,000
Metamorfosi north of athens, Bofilia area: Opportunity apartment of 115 sq.m. 1st floor corn…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Квартира 1 комната
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
117 м²
5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
1 Этаж
€ 135,000
Kavala, Agios Georgios: For sale corner Apartment 122 sq.m. in a very central location, fron…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
142 м²
9 Этаж
€ 550,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат
73 м²
9 Этаж
€ 300,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 4 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
162 м²
€ 300,000
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Maisonette for sale 162 sq.m. on a plot of 314 sq.m. on 3 levels.…
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат
€ 48,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: …
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
60 м²
2 Этаж
€ 150,000
A, Квартира 60 кв.м., меблированная, 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1960, …
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
271 м²
€ 450,000
Независимая мезонетка. С собственным садом - участок, парковка, масляная система для отопле…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
89 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3871 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 245.000 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
89 м²
€ 242,500
Код недвижимости: HPS3872 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 242.500 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 247,500
Код недвижимости: HPS3873 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 247.500 . Это 90 кв. М…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3874 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 250.000 . Это 90 кв. М…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
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