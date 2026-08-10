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Квартиры в Municipality of Moschato Tavros, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The Izi Lux project is a contemporary residential development situated between the Kalithea …
$340,919
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
от 250 000 € Тип недвижимости: Апартаменты Спальни: 1 Площадь: 48–54 м² Срок сдачи: I кв…
$296,097
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Квартира в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира
Municipality of Moschato Tavros, Греция
$285,914
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Проект Izi Lux - это современный жилой комплекс, расположенный между районами Калитея и Тавр…
$340,919
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Квартира 3 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
Квартира на четвертом этаже площадью 114,79 кв.м. с 3 спальнями, гостиной, кухней открытой п…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция Предлагаются элитные апартаменты…
$401,365
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Пятый этаж. Квартира площадью 119,91 кв. м с 3 спальнями, гостиной, кухней открытой планиров…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Расположенный всего в нескольких минутах от Афин, этот динамичный и быстро развивающийся пр…
$275,028
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Параметры недвижимости в Municipality of Moschato Tavros, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
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