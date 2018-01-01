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Donja Lastva, Tivat Municipality

Тиват, Черногория
от
€270,000
;
4
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О комплексе

Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Донья Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-ти этажного дома. Планировка квартиры очень функциональна: просторная гостиная, совмещенная с кухней, две уютные спальни и видовая терраса.

Квартиру планируется сдать в конце 2024 года с чистовой отделкой и полностью оборудованным санузлом. При строительстве использовались только качественные материалы. (Установлены пластиковые окна, собственная автономная система отопления, кондиционеры, система умный дом.)

Жилой комплекс оборудован всем необходимым для комфортной жизни: бассейн, детская и спортивная площадки, охраняемая территория, парковка, в том числе собственное парковочное место для каждой из квартир.

Эта квартира идеально подходит для семейного проживания или инвестиций в арендный бизнес.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
€270,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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