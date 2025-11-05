Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"

  1. Realting.com
  КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"

Тиват, Черногория
Цена по запросу
4
ID: 32848
ID новостройки на Realting
In CRM: 538021
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства:
Проект комплекса создан с использованием премиальных материалов и современного оборудования, а так же эксклюзивным ландшафтным дизайном и интерьерами общественных зон. Дизайн интерьера от ANSER&Partners охватывает проекты полностью меблированных квартир, бытовой техники и отдельных кладовых в подземной части здания, а также эргономичную организацию общественных пространств для удобства повседневной жизни. С каждой купленной квартирой вы получаете: Индивидуальный дизайн от ANSER&Partners, включая специально разработанную мебель для каждой отдельной квартиры; Бытовая техника, в том числе: посудомоечная машина, варочная панель, холодильник, микроволновая печь, вытяжка, стиральная машина, бойлер; Вся сантехника от Villeroy & Boch, Hansgrohe или Dornbracht; Система умного дома LeGrand; Автономная система вентиляции; Samsung WindFree Air система кондиционирования; Энергоэффективное остекление; Энергосберегающая инженерная система; Система точечного освещения и светодиодная подсветка во всех помещениях; Входная дверь оснащена кодовым замком для карт/ключей/отпечатков пальцев; -Лифты KONE с муранским стеклом; Высокоскоростной Интернет; Системы безопасности и видеонаблюдения; Системы контроля и управления доступом на территорию комплекса. На территории комплекса имеется спа-центр с сауной, паровой баней и отдельными массажными кабинетами. Тренажерный зал. Подогреваемый открытый бассейн. Зона барбекю. Детские игровые площадки. Очень просторные парковочные места и гаражи. Каждая квартира имеет предоставленное место для хранения вещей.


Расположение:

  • Комплекс находится недалеко от лучших ресторанов и модных баров, но в то же время находится на разумном расстоянии от туристических маршрутов.
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час на автомобиле


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Тиват, Черногория
КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"
Задайте все интересующие вопросы
Назад
