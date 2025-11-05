Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!



Удобства:

Проект комплекса создан с использованием премиальных материалов и современного оборудования, а так же эксклюзивным ландшафтным дизайном и интерьерами общественных зон. Дизайн интерьера от ANSER&Partners охватывает проекты полностью меблированных квартир, бытовой техники и отдельных кладовых в подземной части здания, а также эргономичную организацию общественных пространств для удобства повседневной жизни. С каждой купленной квартирой вы получаете: Индивидуальный дизайн от ANSER&Partners, включая специально разработанную мебель для каждой отдельной квартиры; Бытовая техника, в том числе: посудомоечная машина, варочная панель, холодильник, микроволновая печь, вытяжка, стиральная машина, бойлер; Вся сантехника от Villeroy & Boch, Hansgrohe или Dornbracht; Система умного дома LeGrand; Автономная система вентиляции; Samsung WindFree Air система кондиционирования; Энергоэффективное остекление; Энергосберегающая инженерная система; Система точечного освещения и светодиодная подсветка во всех помещениях; Входная дверь оснащена кодовым замком для карт/ключей/отпечатков пальцев; -Лифты KONE с муранским стеклом; Высокоскоростной Интернет; Системы безопасности и видеонаблюдения; Системы контроля и управления доступом на территорию комплекса. На территории комплекса имеется спа-центр с сауной, паровой баней и отдельными массажными кабинетами. Тренажерный зал. Подогреваемый открытый бассейн. Зона барбекю. Детские игровые площадки. Очень просторные парковочные места и гаражи. Каждая квартира имеет предоставленное место для хранения вещей.





Расположение:

Комплекс находится недалеко от лучших ресторанов и модных баров, но в то же время находится на разумном расстоянии от туристических маршрутов.

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час на автомобиле



