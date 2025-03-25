Туристический комплекс с апартаментами в Бечичи

Современный жилой комплекс в Бечичи с видом на море и собственной инфраструктурой

В продаже — новый жилой объект в престижном районе Бечичи, всего в нескольких минутах от моря. Комплекс отличается продуманной архитектурой, высоким качеством строительства и наличием собственной инфраструктуры для комфортной жизни и отдыха.

Здание включает 6 этажей и всего 23 жилые единицы, среди которых — студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также два эксклюзивных пентхауса с собственными бассейнами типа Infinity и панорамным видом на Адриатическое побережье.

Каждая квартира спроектирована так, чтобы обеспечить максимальное количество света и открывающиеся виды на море — как прямые, так и частичные.

Жильцы комплекса смогут воспользоваться удобствами на территории:

спа-зоной,

бассейном,

фитнес-залом,

парковкой — всего 23 места, стоимость одного парковочного места составляет 20 000 евро.

Покупателям предлагается возможность оплаты в рассрочку до 18 месяцев, при первоначальном взносе от 40%.

Это идеальный выбор для тех, кто ищет новое жилье у моря с развитой инфраструктурой, а также привлекательный вариант для инвестиций.