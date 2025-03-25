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Туристический комплекс с апартаментами в Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$113,355
от
$3,107/м²
;
3
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26604
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Современный жилой комплекс в Бечичи с видом на море и собственной инфраструктурой

В продаже — новый жилой объект в престижном районе Бечичи, всего в нескольких минутах от моря. Комплекс отличается продуманной архитектурой, высоким качеством строительства и наличием собственной инфраструктуры для комфортной жизни и отдыха.

Здание включает 6 этажей и всего 23 жилые единицы, среди которых — студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также два эксклюзивных пентхауса с собственными бассейнами типа Infinity и панорамным видом на Адриатическое побережье.

Каждая квартира спроектирована так, чтобы обеспечить максимальное количество света и открывающиеся виды на море — как прямые, так и частичные.

Жильцы комплекса смогут воспользоваться удобствами на территории:

  • спа-зоной,

  • бассейном,

  • фитнес-залом,

  • парковкой — всего 23 места, стоимость одного парковочного места составляет 20 000 евро.

Покупателям предлагается возможность оплаты в рассрочку до 18 месяцев, при первоначальном взносе от 40%.

Это идеальный выбор для тех, кто ищет новое жилье у моря с развитой инфраструктурой, а также привлекательный вариант для инвестиций.

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория

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Агентство
MD Realty
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