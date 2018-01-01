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Montenegro Intel city

Будва, ул. Серпска, 1
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Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
€270,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Донья Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-ти этажного дома. Планировка квартиры очень функциональна: просторная гостиная, совмещенная с кухней, две уютные спальни и видовая терраса. Квартиру планируется сдать в конце 2024 года с чистовой отделкой и полностью оборудованным санузлом. При строительстве использовались только качественные материалы. (Установлены пластиковые окна, собственная автономная система отопления, кондиционеры, система умный дом.) Жилой комплекс оборудован всем необходимым для комфортной жизни: бассейн, детская и спортивная площадки, охраняемая территория, парковка, в том числе собственное парковочное место для каждой из квартир. Эта квартира идеально подходит для семейного проживания или инвестиций в арендный бизнес. ​
Агентство
Montenegro Intel city
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Агентство
Montenegro Intel city
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

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