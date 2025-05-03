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Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA
DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейского рынка — уютные
апартаменты от 34 м² с функциональными планировочными решениями.
Локация
Одна из самых видовых и удобных локаций города Budva.
BUDVA по праву считается одним из самых кр…
Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории.
Сфера деятельности:
- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов
- реконструкция объектов
- управление инвестициями в строительство и недвижимость
- продажа недвижимости
Воплотим вашу мечту в реальность!
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки…
Мы начали работать в Черногории в 2006 году совместно с партнерской компанией Center Adria. Мы создали два многоквартирных комплекса премиум класса: «Балканский медведь» в Будве http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ и «Мраморный замок» в Риса…
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Kolasin Valleys – это премиальный горнолыжный курорт в северной Черногории, который с каждым годом привлекает всё больше внимания благодаря своим уникальным возможностям для инвестирования и отдыха. Проект объединяет 23 отеля и 73 шале, которые разрабатываются с учетом всех современных требо…
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