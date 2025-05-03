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Deluxe estate Montenegro

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:25
(UTC+2:00, Europe/Copenhagen)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
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Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 51–78 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейского рынка — уютные апартаменты от 34 м² с функциональными планировочными решениями. Локация Одна из самых видовых и удобных локаций города Budva. BUDVA по праву считается одним из самых кр…
Застройщик
Deluxe estate Montenegro
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Дома
Смотреть все 7 объектов
Дом 7 комнат в Станишичи, Черногория
Дом 7 комнат
Станишичи
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
🏡 Продается дом в сосновом лесу, Лапчичи 📍 Всего 12 км от Будвы ✅ Площадь дома: 450 м²…
$331,616
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается дом в Рисане 🏡 Двухэтажный дом с возможностью строительства третьего этажа и ра…
$239,572
Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Элитный поселок, расположенный в 15 км от Будвы Продается небольшая, 2-этажная вилла с соб…
$704,684
Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла в Крымовице. Вилла расположена в лесной зоне. Пляж Плоче 600 метров. Расстоян…
$394,199
Наши агенты в Черногории
Ekaterina Deluxeestate
Ekaterina Deluxeestate
17 объектов
Другие застройщики
Alseir Properties
Черногория, Будва
Год основания компании 2010
Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории.  Сфера деятельности: - проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов - реконструкция объектов  - управление инвестициями в строительство и недвижимость - продажа недвижимости
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Панорама Тиват
Черногория, Община Подгорица
Год основания компании 2009
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки…
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PRO Silver
MONTENEGRO PERFECT ESTATE DOO
Черногория, Будва
Год основания компании 2006
Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 2
Мы начали работать в Черногории в 2006 году совместно с партнерской компанией Center Adria. Мы создали два многоквартирных комплекса премиум класса: «Балканский медведь» в Будве http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ и «Мраморный замок» в Риса…
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MS Invest
Черногория, Мойдеж
Новостройки 1 Жилая недвижимость 19
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
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PRO Silver
Kolasin Valleys
Черногория, Колашин
Год основания компании 2015
Новостройки 1 Жилая недвижимость 27
Kolasin Valleys – это премиальный горнолыжный курорт в северной Черногории, который с каждым годом привлекает всё больше внимания благодаря своим уникальным возможностям для инвестирования и отдыха. Проект объединяет 23 отеля и 73 шале, которые разрабатываются с учетом всех современных требо…
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