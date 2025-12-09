  1. Realting.com
VALUE.ONE

Черногория, Будва
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
На платформе
На платформе
6 лет 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
value1property.com
Об агентстве

Компания VALUE.ONE — это ваш проводник в мир надежных и тщательно отобранных объектов на побережье Адриатики.

🔹 Мы не продаём квадратные метры — мы подбираем решения под ваш стиль жизни и инвестиционные цели.

Каждый объект в нашей базе проверен лично. Мы ориентируемся не на количество, а на соответствие — тем требованиям, которые действительно важны Вам.

🔹 Сопровождение на каждом этапе: от первого звонка — до получения ключей.

Наша команда обеспечивает полную прозрачность сделки, профессиональный сервис и внимание к деталям, которые важны именно Вам. Вы получите не просто недвижимость, а уверенность в каждой подписи и каждом шаге.

🔹 Больше, чем продажа.

Послепродажный сервис, консультации, помощь в управлении, ремонте и сдаче в аренду — мы рядом и после сделки. Потому что у нас другие стандарты.

👥 Кто мы:

Команда амбициозных консультантов с опытом в международных инвестиционных компаниях. Мы соединили лучшие мировые практики и глубокое знание черногорского рынка, чтобы предложить вам больше, чем вы ожидаете.

📍 Офис в Тивате и онлайн-сопровождение для клиентов по всему миру.

📞 Свяжитесь с нами сегодня — и убедитесь, что работа с агентством может быть не только эффективной, но и вдохновляющей.

Услуги

Подбор лучших объектов недвижимости и сопровождение сделки до подписания договора купли-продажи:

  • Подбор объектов недвижимости в Черногории в соответствии с вашими пожеланиями;
  • Обзор рынка недвижимости в выбранном регионе Черногории и помощь в расчете бюджета покупки с учетом всех сопутствующих расходов;
  • Помощь в бронировании апартаментов;
  • Встреча в аэропорту, ознакомительный тур с обзором объектов недвижимости (в рамках 2 дней предоставляется бесплатно);
  • Предварительная проверка правоустанавливающих документов на недвижимость;
  • Подготовка документов к сделке купли-продажи;
  • Открытие банковского счета в Черногории для совершения сделки купли-продажи;
  • Финансовые, банковские и юридические консультации на всех этапах сделки;
  • Помощь на русском, английском, французском, сербском языках.
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:15
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Смотреть все 57 новостроек
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$154,823
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве.   Современный жилой комплекс, расположенный в тихом и экологически чистом районе Будвы — Дубовица. Локация сочетает в себе природное окружение с живописными видами на горы и море и при этом находится всего в нескольких минутах от ТЦ Mega Mall.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
154,831
Квартира 2 комнаты
63.0
232,266
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Показать все Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$713,912
Площадь 107–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в самом развитом и привлекательном туристическом направлении Черногории. Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря, на песчаном пляже Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
107.0
793,802
Квартира 3 комнаты
137.0
981,428
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Показать все Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Площадь 130–328 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
157.0
615,952
Квартира 2 комнаты
129.6
589,764
Вилла
328.0
1,51 млн
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в Радановичи. Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями. Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уеди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0 – 51.0
164,842 – 170,359
Квартира 2 комнаты
66.0
219,997
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 180 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
Агентство
VALUE.ONE
Смотреть все 219 объектов
Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Квартира с тремя спальнями в самом центре Котора. Квартира расположена в самом центре истори…
$428,183
Квартира 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Кумбор
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 611 м²
Этаж 4/4
Portonovi — Sky Villa с 3 спальнями и частным бассейном (Marina Residences). Предлагаем Ваше…
$8,15 млн
Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 3 спальнями, площадью 198 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Ко…
$752,600
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 5/8
Выгодное предложение — цена существенно снижена! Апартаменты с 2 спальнями в 5*отеле SIRO- п…
$758,086
Дома
Смотреть все 52 объекта
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Вилла с бассейном и видом на море, Мрчевац, Тиват.Современная двухэтажная вилла с бассейном,…
$923,162
Вилла 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Вилла 4 комнаты
Skaljari
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Новый таунхаус с 3 спальнями и гаражом в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в п…
$392,775
Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/2
Таунхаус с 3 спальнями в закрытом комплексе в Кумборе над проектом Portonovi. Это современны…
$1,16 млн
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Современная роскошная вилла с 5 спальнями в элитном комплексе из 6 вилл в городе Доброта, в …
$1,85 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 11 объектов
Коммерческое помещение 164 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 164 м²
Тиват
Площадь 164 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение в The Dreams by Dukley.Эксклюзивное коммерческое помещение в самом це…
$3,27 млн
Коммерческое помещение 347 м² в Муо, Черногория
Коммерческое помещение 347 м²
Муо
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
Современный стильный мини-отель в старинном поселке Столив в Бока-Которском заливе. Здание м…
$1,39 млн
Коммерческое помещение 735 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 735 м²
Будва
Площадь 735 м²
Коммерческое помещение с арендатором в Будве — комплекс Dukley Residences Предлагается к про…
$6,50 млн
Коммерческое помещение 70 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 70 м²
Будва
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
Продажа коммерческого помещения с арендным доходом в комплексе TQ Plaza, Будва Продажа высок…
$365,781
Земельные участки
Смотреть все 12 объектов
Участок земли в Пржно, Черногория
Участок земли
Пржно
Урбанизированный земельный участок в окружении гор и средиземноморской растительности вблизи…
$251,518
Участок земли в Луштица, Черногория
Участок земли
Луштица
Идеальный участок для инвестиции на полуострове Луштица!Продается урбанизированный земельный…
$728,078
Участок земли в Луштица, Черногория
Участок земли
Луштица
Поистине уникальное инвестиционное предложение в муниципалитете Херцег-Нови. Мы предлагаем в…
$1,86 млн
Участок земли в Луштица, Черногория
Участок земли
Луштица
Идеальные инвестиционные участки на полуострове Луштица! Продаются 3 урбанизированных земель…
$1,59 млн
Наши агенты в Черногории
Антон Шамарин
Антон Шамарин
294 объекта
